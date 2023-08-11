Чтение и разгадывание кроссвордов: названы несколько вещей, замедляющих деменцию

Во всем мире деменцией страдают миллионы людей. Это хроническое нейродегенеративное заболевание влияет на память и умственные способности. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера.

К сожалению, вылечить деменцию невозможно, но есть некоторые методы лечения, которые помогают справиться с симптомами.

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Ученые проводят исследования, чтобы лучше понять патологию деменции и разработать методы лечения. Кроме того, значительная часть времени уделяется изучению того, как изменения образа жизни могут повлиять на риск деменции и когнитивные функции.

Исследования изучают как когнитивно-стимулирующие действия, такие как чтение и разгадывание кроссвордов, влияют на риск деменции.

Люди с высоким IQ, как правило, лучше справляются с деменцией, потому что у них больше когнитивного резерва. Однако, как только начинается деменция, уже невозможно преодолеть дегенеративный процесс, выполняя когнитивные задачи. Однако это может несколько замедлить процесс,

– отметил нейропсихолог Рафаэль Вальд.

Исследование, опубликованное в журнале Neurology в 2021 году показало, что высокий уровень когнитивной активности, такой как чтение, игра в шашки, развязывание кроссвордов, а также написание писем, может отсрочить начало болезни Альцгеймера на 5 лет среди лиц в возрасте 80 лет и старше.

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У людей, постоянно напрягающих мозг есть более низкий риск развития деменции среди пожилых людей.

К 10 факторам риска на долю которых приходится 40% деменции.