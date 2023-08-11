Чтение и разгадывание кроссвордов: названы несколько вещей, замедляющих деменцию
Источник:Medical News Today
Во всем мире деменцией страдают миллионы людей. Это хроническое нейродегенеративное заболевание влияет на память и умственные способности. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера.
К сожалению, вылечить деменцию невозможно, но есть некоторые методы лечения, которые помогают справиться с симптомами.
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Ученые проводят исследования, чтобы лучше понять патологию деменции и разработать методы лечения. Кроме того, значительная часть времени уделяется изучению того, как изменения образа жизни могут повлиять на риск деменции и когнитивные функции.
Исследования изучают как когнитивно-стимулирующие действия, такие как чтение и разгадывание кроссвордов, влияют на риск деменции.
Люди с высоким IQ, как правило, лучше справляются с деменцией, потому что у них больше когнитивного резерва. Однако, как только начинается деменция, уже невозможно преодолеть дегенеративный процесс, выполняя когнитивные задачи. Однако это может несколько замедлить процесс,
– отметил нейропсихолог Рафаэль Вальд.
Исследование, опубликованное в журнале Neurology в 2021 году показало, что высокий уровень когнитивной активности, такой как чтение, игра в шашки, развязывание кроссвордов, а также написание писем, может отсрочить начало болезни Альцгеймера на 5 лет среди лиц в возрасте 80 лет и старше.Беспокоит боль в суставах? Попробуйте Траумель С. Это лекарство влияет на воспалительный процесс и снимает воспаление, а не только временно маскирует боль.
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У людей, постоянно напрягающих мозг есть более низкий риск развития деменции среди пожилых людей.
К 10 факторам риска на долю которых приходится 40% деменции.
- уровень образования человека;
- уровень социальных контактов;
- нарушение слуха;
- симптомы депрессии;
- употребление алкоголя;
- ожирение;
- привычки курения;
- травмы головы;
- гипертония (высокое кровяное давление);
- диабет.