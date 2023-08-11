Читання і розгадування кросвордів: названо кілька речей, які сповільнюють деменцію

У всьому світі на деменцію страждають мільйони людей. Це хронічне нейродегенеративне захворювання впливає на пам'ять та розумові здібності. Найбільш поширеною формою деменції є хвороба Альцгеймера.

На жаль, вилікувати деменцію неможливо, але існують деякі методи лікування, які допомагають впоратися з симптомами.

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Вчені проводять дослідження, щоб краще зрозуміти патологію деменції та розробити методи лікування. Окрім того, значну частину часу приділяють вивченню того, як зміни способу життя можуть вплинути на ризик деменції та когнітивні функції.

Дослідження вивчають, як когнітивно-стимулюючі дії, такі як читання та розгадування кросвордів, впливають на ризик деменції.

Люди з високим IQ, як правило, краще справляються з деменцією, тому що вони мають більше когнітивного резерву. Однак, як тільки починається деменція, вже неможливо подолати дегенеративний процес, виконуючи когнітивні завдання. Однак це може дещо уповільнити процес,

– зазначив нейропсихолог Рафаель Вальд.

Дослідження, опубліковане в журналі Neurology у 2021 році, показало, що високий рівень когнітивної активності, такий як читання, гра в шашки, розв’язування кросвордів, а також написання листів, може відстрочити початок хвороби Альцгеймера на 5 років серед осіб віком 80 років та старших.

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У людей, які постійно напружують мозок є нижчий ризик розвитку деменції серед людей похилого віку.

До 10 факторів ризику на частку яких припадає 40% деменції належать: