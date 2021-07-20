Как дольше сохранить загар: практические советы
Источник:инстаграм olgkosmetolog
Лето – это время теплого и яркого солнца. Каждая женщина хочет красиво загореть и подольше сохранить загар. Как это сделать – читайте в материале.
О том, как получить здоровую и безопасную загар рассказала косметолог Ольга Петрунина.
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Как подготовить кожу
Перед загаром, перед поездкой на море, можно сделать пилинг кожи лица и тела. Однако избегайте кислот, лазерных и любых травмирующих процедур.
Обязательно используйте солнцезащитные средства для лица и тела. Если вы хотите загореть ровно и красиво, используйте в первые дни максимальную степень защиты,
–отметила Ольга Петрунина.
Затем врач посоветовала уменьшать защиту, например:
- первые 3 – 5 дней с двухнедельного отпуска используйте только SPF 50
- потом неделю – SPF 30
- финальные дни – SPF 20
Помните, что разница в степени защиты между ними минимальна, но она есть. Поэтому не стоит в первый день использовать SPF 20. Не забывайте обновлять крем каждые 2 - 3:00.При использовании любого крема на открытом солнце можно находиться только утром и вечером. В зависимости от региона, дня, в период солнечной активности, нужно быть в тени. Иначе вместо ровного загара будут проблемы.
В последние дни отпуска, когда тело уже привыкло к солнцу и приобрело бронзовый оттенок, можно воспользоваться маслом для загара с SPF. Масло усилит загар, но ни в коем случае не пользуйтесь маслом в первые дни.
Как сохранить загар
На этот вопрос ответа нет. Кожа обновляется, загар будет все светлее. Если хотите его протянуть, не отшелушивайте кожу в первые дни после отпуска.
Врач добавила, что она все же против загара и предпочитает тень, в которой загорает.