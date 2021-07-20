Як довше зберегти засмагу: практичні поради

Літо – це час теплого та яскравого сонця. Кожна жінка хоче красиво засмагнути та подовше зберегти засмагу. Як це зробити – читайте в матеріалі.

Про те, як отримати здорову та безпечну засмагу розповіла косметологиня Ольга Петруніна.

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Як підготувати шкіру

Перед засмагою, перед поїздкою на море, можна зробити пілінг шкіри обличчя і тіла. Проте уникайте кислот, лазерних і будь-яких травмуючих процедур.

Обов'язково використовуйте сонцезахисні засоби для обличчя і тіла. Якщо ви хочете засмагнути рівно і красиво, використовуйте в перші дні максимальний ступінь захисту,

– зазначила Ольга Петруніна.

Потім лікарка порадила зменшувати захист, наприклад:

перші 3 – 5 днів з двотижневої відпустки використовуйте тільки SPF 50

потім тиждень – SPF 30

фінальні дні – SPF 20

Пам'ятайте, що різниця в ступені захисту між ними мінімальна, але вона є. Тому не варто в перший день використовувати SPF 20. Не забувайте оновлювати крем кожні 2 – 3 години.

При використанні будь-якого крему на відкритому сонці можна перебувати тільки вранці і ввечері. Залежно від регіону, дня, в період сонячної активності, потрібно бути в тіні. Інакше замість рівного загару будуть проблеми.

В останні дні відпустки, коли тіло вже звикло до сонця і набуло бронзовий відтінок, можна скористатися маслом для засмаги з SPF. Масло посилить загар, але ні в якому разі не користуйтеся маслом в перші дні.

Як зберегти засмагу

На це питання відповіді немає. Шкіра оновлюється, загар буде все світліше. Якщо хочете його протягнути, що не відлущує шкіру в перші дні після відпустки.

Лікарка додала, що вона все ж проти засмаги та віддає перевагу тіні, в якій загоряє.