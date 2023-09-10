Что произойдет с телом, если не принимать душ после тренировки: интересный ответ

Принимать душ после тренировки особенно приятно, поскольку мы понимаем, что сделали что-нибудь полезное. Часто очередь в душ в спортзале довольно большая, поэтому в спешке мы можем не принять душ. Насколько такое решение плохое – рассказываем дальше.

Если вы вспотели после тренировки, то вам действительно стоит принять душ, не только из-за ситуации с запахом. Так будет лучше для вашего тела.

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Доктор медицинских наук, госпиталист Регионального медицинского центра в Нью-Йорке Ашиш Шарма отмечает, что в потной коже больше риск разнести по всему телу бактерии, которые быстро размножаются по потной коже. Именно душ помогает предотвратить это.

Опасность пропуска душа после тренировки

Не принимая душ после тренировки, вы даете поту и натуральным маслам, скапливающимся на вашей коже, шанс образовать восковые наросты.

"Это может вызвать воспаление в порах, что приведет к появлению прыщей", – отметил врач Ашиш Шарма.



Душ после тренировки следует принимать / Фото из Medical News Today

Если вы пропустите прием душа после тренировки, это может привести даже к инфекции. К примеру, разноцветный лишай – это грибковая инфекция, которая обычно возникает в потных местах, таких как грудь и спина.

Поскольку грибки растут быстрее в теплой и влажной среде, потные спортивные бюстгальтеры являются частой причиной грибковых инфекций под грудью и вокруг нее.

– отметил врач.

Особенно тщательно протрите полотенцем участки, которые подвержены дрожжевым инфекциям, особенно под грудью.

Что не менее важно – бросайте в стирку одежду, в котором вы были на тренировке, поскольку грязь с предыдущего раза снова попадет на кожу. Когда вы снова его оденете, то будете более уязвимы к воспалительной реакции, которая вызовет распространенные заболевания кожи, такие как фолликулит (когда воспаляются волосяные фолликулы), инфекции или прыщи.

Если у вас нет времени, чтобы принять душ, то можете использовать салфетки для тела, помыть руки теплой водой с мылом и нанести дезодорант. Как альтернатива – вытрите тело влажным полотенцем, а затем вытритесь сухим.

Врач Ашиш Шарма отмечает, что если не принять душ после тренировки, это не вызовет серьезных проблем со здоровьем, однако позволяйте себе такие вещи очень редко.