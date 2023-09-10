Що станеться з тілом, якщо не приймати душ після тренування: цікава відповідь

Приймати душ після тренування особливо приємно, оскільки ми розуміємо, що зробили щось корисне. Часто черга в душ у спортзалі є доволі великою, тож в поспіху ми можемо не прийняти душ. Наскільки таке рішення є поганим – розповідаємо далі.

Якщо ви спітніли після тренування, то вам дійсно варто прийняти душ, не лише через ситуацію із запахом. Так буде краще для вашого тіла.

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Доктор медичних наук, госпіталіст Регіонального медичного центру в Нью-Йорку Ашіш Шарма зазначає, що у спітнілій шкірі є більший ризик рознести по всьому тілу бактерії, які швидко розмножуються по спітнілій шкірі. Саме душ допомагає запобігти цьому.

Небезпека пропуску душу після тренування

Не приймаючи душ після тренування, ви даєте поту та натуральним маслам, що накопичуються на вашій шкірі, шанс утворити воскові нарости.

"Це може викликати запалення в порах, що призведе до появи прищів", – зазначив лікар Ашіш Шарма.



Душ після тренування варто приймати / Фото з Medical News Today

Якщо ви пропустите прийом душу після тренування, то це може призвести навіть до інфекції. До прикладу, різнобарвний лишай – це грибкова інфекція, яка зазвичай виникає в спітнілих місцях, таких як груди і спина.

Оскільки грибки ростуть швидше в теплому та вологому середовищі, спітнілі спортивні бюстгальтери є частою причиною грибкових інфекцій під грудьми та навколо неї,

– зазначив лікар.

Особливо ретельно витріть рушником ділянки, які схильні до дріжджових інфекцій, особливо під грудьми.

Що не менш важливо – кидайте в прання одяг, в якому ви були на тренуванні, оскільки бруд з попереднього разу знову потрапить на шкіру. Коли ви знову його одягнете, то будете вразливіші до запальної реакції, яка викличе поширені захворювання шкіри, такі як фолікуліт (коли запалюються волосяні фолікули), інфекції або прищі.

Якщо у вас немає часу, щоб прийняти душ, то можете використати серветки для тіла, помити руки теплою водою з милом та нанести дезодорант. Як альтернатива – витріть тіло вологим рушником, а потім витріться сухим.

Лікар Ашіш Шарма зазначає, що якщо не прийняти душ після тренування, то це не викличе серйозних проблем зі здоров’ям, однак дозволяйте собі такі речі дуже рідко.