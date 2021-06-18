Как есть меньше сахара и не срываться: советы от тренера

Лето – это идеальный период, чтобы начать употреблять меньше сахара или вообще отказаться от него. Для того, чтобы было легче, можно заменить его на ягоды.

Об этом рассказала тренер Марина Боржемская, отметив, что фрукты помогают не испытывать сильный дискомфорт.

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Они смогут заменить потребность в сильном желании сахара. Поэтому надо добавлять их в основные приемы пищи.

Отказаться от прямого сахара

Постепенно нужно уменьшать употребление всех рафинированных сахаров, искусственных подсластителей и сиропов с высоким содержанием фруктозы.

У вас не должно быть сахара под рукой, чтобы к нему не тянуться. Но нельзя сразу резко от него отказываться, поскольку это какая-то зависимость. И резкий полный отказ будет вызывать "ломку",

– рассказала тренерка.

Завтраки

У вас должны быть завтраки с большим содержанием белка. Протеины помогают поддерживать баланс сахара в крови и приглушают тягу к сладкому. Например, один из вариантов – яйца с овощами и авокадо, овсянка и/или греческий йогурт с ягодами и корицей.

Углеводы

Люди, которые худеют, часто допускают популярную ошибку – отказываются от сложных углеводов. Однако это неправильно. Они дают долгосрочную энергию, а не кратковременную, как это происходит со сладким.



Не отказывайтесь от сложных углеводов \ Photo by Robert Anderson on Unsplash

Вода с лимоном

Как только у вас просыпается желание заказать в ресторане десерт или купить на обед миндальный круассан, попробуйте сделать несколько глотков воды. Можно с лимоном (если у вас нет повышенной кислотности). Возможно, у вас просто жажда, а не голод.

Перекус

Не забывайте перекусить в течение дня, калорийность должна быть 100 – 150 граммов. Это могут быть, например, фрукты, ягоды, кусочек сыра, орехи и вареное яйцо. Но нельзя беспорядочно есть все подряд. Это должен быть один перекус, а не постоянное подъедание.

️Колы вы начнете употреблять меньше сахара, то вам его будет меньше хотеться. Постепенное отвыкание приведет к тому, что даже слегка сладких продуктов и блюд вам будет достаточно.