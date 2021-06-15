Нутрициолог Екатерина Йенсен рассказала, какие продукты надо есть вечером и привела пример блюд.
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Перечень продуктов для полезного ужина:
- обычный картофель
- сладкий картофель
- бурый рис
- красный рис
- кукуруза
- цельнозерновые макароны
- гречка
- цельнозерновая рисовая лапша
- запеченные в духовке корнеплоды
Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как сочетать эти продукты с другими,
– добавила нутрициолог.
Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 части.
Принцип разделения тарелки:
- 1/3 – крупы, картофель, кукуруза, макароны и хлеб
- 1/3 – овощи в самых разных комбинациях
- 1/6 – белковые продукты (мясо, курица, рыба, морепродукты, бобовые)
- 1/6 – жиры (растительное масло, орехи, семечки)
Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.
Примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки:
- овощной суп минестроне с фасолью
- цельнозерновая паста с соусом
- кусок рыбы, отварной картофель и салат из свежей зелени
- кусок курицы и запеченные в духовке овощи
- киноа в кокосовом молоке с овощами
- макароны с рыбой и брокколи
- бутерброды по-датски ⠀