Что произойдет, если каждый день есть фаст-фуд: ответ удивит

Все мы знаем о вреде фаст-фуда, но люди, не задумывающиеся о том, что может произойти с их организмом, способны употреблять вредную пищу хоть каждый день. Рассказываем, почему в этом опасность.

Если вам кажется, что заказав доставку фаст-фуда, вы сэкономите свое время, то вы очень ошибаетесь. Вы только навредите своему здоровью.

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Увеличиваете риск инсульта

Регулярное употребление фаст-фуда приведет к увеличению потребления натрия. Высокое потребление натрия может повысить кровяное давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Можно набрать вес

Фаст-фуд содержит много калорий, а ежедневное потребление так или иначе приведет к тому, что у вас увеличится вес.



От фаст-фуда вы можете набрать вес / Фото из Pexels

Риск высокого уровня холестерина

Одной из проблем питания в большинстве заведений быстрого питания является количество насыщенных жиров, которые скапливаются за один прием пищи. Высокое потребление насыщенных жиров связано с повышенным холестериновым уровнем.

Дефицит питательных веществ

Если вы будете очень часто употреблять фаст-фуд, то вашему организму не будет хватать важных питательных веществ.

В "Руководстве по питанию для американцев на 2020-2025 годы" определены четыре питательных вещества, которые недостаточно потребляются американцами: кальций, клетчатка, витамин D и калий. Клетчатки мало в блюдах быстрого питания. Калий содержится во многих фруктах и овощах.

Кальций содержится в молоке, твороге и йогурте. А витамин D в основном содержится в обогащенном молоке и некоторых молочных продуктах.

Риск развития диабета 2 типа

Исследование показало, что употребление фаст-фуда более двух раз в неделю связано с более высоким риском развития диабета 2 типа, метаболического синдрома и смерти от ишемической болезни сердца.