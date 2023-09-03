Чтобы увидеть результат от тренировок, прежде всего нужно перестать употреблять некоторые продукты, которые пагубно влияют на наш вид.
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Например, высококачественные белки, углеводы и жиры могут способствовать росту и поддержанию мышц. Извлечение достаточного количества белка запускает синтез мышечного белка – процесс, с помощью которого ваше тело восстанавливает и строит новые мышечные волокна.
Насыщенные жиры, трансжиры и сахар могут препятствовать росту мышц, вызывая воспаление, которое может помешать восстановлению и росту мышц.
К наиболее распространенным продуктам, содержащим именно эти нарушители (худшие продукты для мышц) относят несколько продуктов.
Колбасные изделия
Колбасные изделия, сделанные из жирных кусков свинины, содержат огромное количество насыщенных жиров и могут содействовать повреждению мускул.
Замороженная пицца
Употребление слишком большого количества насыщенных жиров может спровоцировать воспаление, которое может осложнить восстановление и рост после занятий в тренажерном зале.
Сладкие кофейные напитки
Кофеин в кофе может помочь вам повысить энергию для тренировки, но если вы выбираете фраппе или карамельное латте, вы получаете много добавленного сахара.
Сладкие кофейные напитки плохо влияют на фигуру / Фото Pexels
Сладкая выпечка
"Чрезмерное потребление сладкой выпечки, такой как торты и печенье может негативно повлиять на рост и поддержание мышц", - отметила врач Джордан Хилл.
Конфеты
Кислые или сладкие конфеты являются одним из основных источников добавленного сахара. Употребление очень большого количества сладкого может привести к увеличению веса.
Картофель фри
Картофель фри подвергается ультраобработке и содержит большое количество насыщенных жиров. Это может увеличить вес и вызвать воспаление, препятствующее восстановлению и росту мышц.
Картофель фри плохо влияет на фигуру / Фото Pexels
Жареная курица
Жареная курица богата насыщенными жирами и калориями. Употребление очень большого количества калорий из жареной пищи может привести к чрезмерному набору жира, а не к набору мышечной массы.
Газированные напитки
Подслащенные сахаром напитки, такие как газированные напитки, являются основным источником добавленного сахара в нашем рационе.
Алкоголь
Отказ от алкоголя способен сотворить чудеса с вашими мышцами. Исследование 2014 года показало, что употребление алкоголя снижает синтез мышечного белка после тренировки, так что употребление алкоголя может ухудшить восстановление после тренировки, а также ваши результаты в тренажерном зале.