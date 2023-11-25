Защита от зимних болезней: лучшие овощи и фрукты с витамином С
Источник:Express
В зимнее время нам очень важно следить за собой и употреблять много фруктов и овощей с витаминами. Одним из важнейших является витамин С, защищающий организм от простуды и гриппа.
В холодное время мы гораздо больше склонны подхватить вирус. Для того чтобы избежать сезонных заболеваний, важно снизить риск их заражения благодаря витаминам. Витамин С имеет немало преимуществ для здоровья, одним из которых является поддержка иммунной системы.
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Эксперт по здоровью Саманта Гринер рассказала о лучших фруктах и овощах, содержащих витамин С. Попробуйте их добавить в свой рацион.
Апельсины
Кроме витамина С апельсины богаты фолиевой кислотой, кальцием и магнием.
Помидоры
Овощ содержит не только витамин С, но и калий и фолиевую кислоту.
Брокколи
По словам Саманты Гринер, лучшим способом получить витамин С из брокколи – это есть его приготовленным на пару. Вареный или жареный брокколи потеряет полезный витамин.
Брокколи содержит витамин С / Фото Pexels
Капуста
Эксперт рассказала, что капуста содержит витамин С и Е, которые поддерживают здоровую иммунную систему.
Картофель
А вот картофель является хорошим источником витамина С, В6, калия и клетчатки.
Киви
В киви содержится не только много витамина С, но и витамин К и клетчатка.
Обратите внимание, что вы можете не только повысить свой имититет с помощью фруктов или овощей, но и благодаря определенным напиткам. К примеру, простая вода, зеленый чай, кефир или томатный сок способны поддерживать иммунитет. Больше читайте о полезных напитках в материале.