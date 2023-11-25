Захист від зимових хвороб: найкращі овочі та фрукти з вітаміном С

В зимову пору нам дуже важливо слідкувати за собою та вживати багато фруктів та овочів з вітамінами. Одним із найважливіших є вітамін С, який захищає організм від простуди та грипу.

У холодну пору ми набагато більше схильні підхопити вірус. Тож для того, аби уникнути сезонних захворювань, важливо знизити ризик їх зараження завдяки вітамінам. Вітамін С має чимало переваг для здоров’я, однією з яких є підтримка імунної системи.

Дивіться також Кому не варто їсти помідори: 5 категорій людей

Експертка зі здоров’я Саманта Грінер розповіла про найкращі фрукти та овочі, які містять вітамін С. Спробуйте їх додати до свого раціону.

Апельсини

Окрім вітаміну С апельсини багаті на фолієву кислоту, кальцій та магній.

Помідори

Овоч містить в собі не лише вітамін С, але й калій та фолієву кислоту.

Брокколі

За словами Саманти Грінер, найкращим способом отримати вітамін С із броколі – це їсти його приготованим на пару. Варений чи смажений броколі втратить корисний вітамін.



Броколі містить вітамін С / Фото Pexels

Капуста

Експертка розповіла, що капуста містить вітамін С та Е, які підтримують здорову імунну систему.

Картопля

А от картопля є гарним джерелом вітаміну С, В6, калію та клітковини.

Ківі

У ківі міститься не лише багато вітаміну С, але й вітамін К та клітковина.

Зверніть увагу, ви можете не лише підвищити свій імінітет за допомогою фруктів чи овочів, але й завдяки певним напоям. До прикладу, проста вода, зелений чай, кефір чи томатний сік здатні підтримувати імунітет. Більше читайте про корисні напої в матеріалі.