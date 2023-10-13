Добавьте в свой рацион этот орех, если хотите улучшить здоровье сердца

Фундук богат антиоксидантами, его полезно употреблять для здоровья сердца, он помогает контролировать вес и уровень сахара в крови. Этот орех достаточно питателен, поэтому его следует добавлять в свой рацион.

Впрочем будьте осторожны, ведь фундук называют "калорийной бомбой", поэтому маленькой горстки в день будет вполне достаточно. О пользе фундука рассказал доктор медицинских наук Дэнни Пол Бэби.

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Улучшает здоровье сердца

Фундук – источник жирных кислот омега-3, имеющие немало преимуществ, которые полезно влияют на здоровье сердца. Также они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также фундук богат антиоксидантами, которые защищают организм от окислительного стресса, который способствует гипертонии. Эти орехи содержат большое количество фенольных соединений, которые помогают вашему сердцу оставаться здоровым за счет снижения уровня холестерина и воспаления.

Богат витаминами

Фундук содержит витамин Е, тиамин, магний, медь, марганец, витамин В6, фолат, фосфор, калий, цинк.



Полезные свойства фундука / Фото Pexels

Уменьшает риск рака

Увеличить развитие некоторых типов рака может окислять стресс. Один из антиоксидантных ферменов, содержащихся в фундуке, помогает снизить этот окислительный стресс.

Содержащийся в фундуке витамин Е помогает защитить клетки от повреждений, которые могут привести к раку.

Также этот орех является ключевым источником проантоцианидина – химических соединений, которые помогают снизить риск развития рака.