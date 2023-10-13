Если вы ищете фрукты, которые идеально впишутся в вашу диету и принесут вашему организму много пользы, то апельсины станут отличным вариантом. Эти фрукты не только богаты витамином C, но и содержат органические кислоты, витамины и минералы. Об основных причинах, по которым вам следует употреблять апельсины регулярно, рассказал врач Лукас Аун.

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Помогает в похудении

Исследования показывают, что апельсины могут быть полезны для потери веса из-за достаточно большого количества содержащейся в них клетчатки. Впрочем, обратите внимание на то, что целые фрукты способствуют сытости и, соответственно, похудению, гораздо лучше апельсинового сока.

Вы можете попытаться заменить этим низкокалорийным фруктом немало десертов, и это поможет избавиться от тяги к сладкому.

Замедляет старение кожи

Как и большинство других цитрусовых, апельсины известны тем, что помогают сохранять кожу здоровой и молодой. Это происходит из-за того, что они обладают способностью защищать ее от ультрафиолетового излучения, а это способствует защите кожи.

Некоторые исследования на мышах показали, что потребление экстрактов из незрелых цитрусовых уменьшило глубину морщин и замедлило деградацию коллагена в коже.



Апельсины полезны для замедления старения кожи / Фото Pexels

Снижает уровень холестерина

Если вы потребляете апельсины и апельсиновый сок в течение длительного времени, вы заметите, что ваш уровень холестерина снижается. Эффект исследователи наблюдали и у женщин, и у мужчин.

Дело в том, что в апельсинах достаточно много пектина, помогающего уменьшать уровень холестерина в печени.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Укрепляет иммунитет

Вам уже точно приходилось слышать о том, что апельсины чрезвычайно богаты витамином С. Некоторые исследования показывают, что это вещество помогает укрепить иммунитет. Кроме этого витамина, в апельсинах можно найти и немало других полезных веществ – в частности фолат и медь.