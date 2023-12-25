Узнайте первыми: как хранить киви, чтобы он долго оставался свежим

Многие любят тропический фрукт киви не меньше, чем апельсины и мандарины зимой. Впрочем, вы могли замечать, что если фрукт немного долго постоит на кухне – его кожица начинает сморщиваться и он портится. Чтобы так не происходило, нужно его правильно хранить.

Сезон киви длится с октября по май, поэтому сейчас на прилавках магазинов вы можете наблюдать большое количество этих фруктов, расфасованных в корзинах или просто на вес. Если вы будете знать, как их правильно хранить, без проблем можете покупать корзинку киви, ведь они у вас не испортятся.

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Какое киви купить

Сначала определитесь с тем, как именно киви вы хотите. Чтобы употреблять его сразу придя домой – выбирайте мягкие плоды, если же приобретаете киви заранее до какой-нибудь даты – выбирайте твердый фрукт и он сам дойдет через несколько дней.

Спелые киви имеют коричневый цвет, без пятен или впадин, имеют четкий приятно выраженный вкус.

Как хранить киви

Если вы купили твердый и недозрелый киви, храните его при комнатной температуре несколько дней, пока они самостоятельно не созреют.

Важно хранить киви вдали от прямых солнечных лучей, которые могут ускорить процесс созревания и привести к порче. Также важно хранить их вдали от фруктов, выделяющих этиленовый газ, таких как яблоки, авокадо и помидоры. Содержащийся в этих продуктах этилен может ускорить созревание киви и способствовать ранней порче.



Как правильно хранить киви / Фото Pexels

Если у вас есть спелый киви, но вы хотите отсрочить его употребление, храните его прямо в холодильнике. Это замедлит процесс созревания и даст вам еще несколько дополнительных дней в запасе, прежде чем его употребить. В холодильнике киви может храниться 5 дней.

Кусочки киви просто поместите в герметичный контейнер. В разрезанном состоянии киви остается свежим в течение двух дней.

Можно ли заморозить киви

Заморозить киви – самый лучший способ долгосрочного хранения фруктов. Порежьте киви на ломтики и выложите на бумагу застеленную пергаментной бумагой. Заморозьте киви на 2-3 часа, затем переведите его в герметичный контейнер для хранения продуктов. Хранить киви в таком состоянии можно в течение 3 месяцев.