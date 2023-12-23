Помидоры не только чрезвычайно вкусны и сочные (на 95% состоят из воды) – в этих овощах также есть очень много витаминов и полезных веществ. Поэтому независимо от того, едите их свежими или консервированными, они могут улучшить ваше здоровье.

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В помидорах много антиоксидантов

Обри Редд, зарегистрирована диетология, рассказала, что в помидорах хватает различных антиоксидантов, в частности ликопина, хлорогеновой кислоты и нарингенина.

Оказывается, некоторые из этих антиоксидантов могут защищать ваш организм от ультрафиолетового излучения, поэтому это еще одна причина добавить томаты в ваш рацион.

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Они содержат много витамина С

Всего один помидор в день может обеспечить четверть вашей суточной нормы витамина С в день. Этот витамин является еще одним важным антиоксидантом, который помогает строить иммунные клетки и поддерживает рост и заживление различных клеток.

Помидоры и витамин С особенно важны также и для вегетарианцев и веганов, которые не могут получать железо из продуктов животного происхождения, а помидоры помогают усваивать этот элемент из продуктов растительного происхождения.

Содержат растворимую и нерастворимую клетчатку

Здоровым взрослым женщинам нужно есть до 25 г клетчатки в день, а для мужчин – на 13 грамм больше. В помидоре среднего размера вы сможете найти примерно 1,5 г клетчатки, которая очень важна для пищеварения.



В помидорах есть очень много клетчатки / Фото Pexels

Нерастворимая клетчатка нужна для лучшей работы пищеварительной системы и может быть полезна, если у вас есть проблемы с запорами. Вместо этого растворимая клетчатка очень полезна, если вы следите за уровнем сахара в крови. Она может замедлить пищеварение и усвоение углеводов, и тогда уровень сахара не подскочит слишком быстро.

Является хорошим источником калия

В одном помидоре вы можете найти 290 миллиграммов этого важного минерала. Калий играет ключевую роль в том, чтобы организм удерживал нужную норму воды для полного увлажнения, а также помогает контролировать артериальное давление.

Но будьте внимательны: потребление слишком большого количества калия может отрицательно повлиять на людей, страдающих заболеваниями почек или употребляющими определенные лекарства.