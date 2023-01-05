Помощник на дому: как использовать пиво не по назначению
Источник:Ukr.media
Многие продукты, которые вы привыкли держать на кухне, могут пригодиться при уборке или очистке устаревших загрязнений. Сегодня рассказываем о возможностях пива.
Пиво может пригодиться не только для отдыха с друзьями, но и изрядно упростить домашнюю уборку и не только. Где его можно применять, рассказываем дальше.
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Как можно применять пиво
Полировка мебели
Заменить дорогостоящие полироли может дешевое пиво. Для этого нужно приготовить раствор: в равных пропорциях смешайте пиво и растительное масло. В смеси замочите тряпку и протрите мебель.
Чистим золотые украшения
Со временем драгоценные металлы могут потерять вид, и им нужно восстановление. Исправить естественный и не совсем процесс без лишних усилий поможет стакан светлого пива. Для этого необходимо в емкость с напитком отправить ювелирное украшение и оставить на несколько часов. Протираем тряпкой из микрофибры и наслаждаемся.
Пиво поможет очистить украшения / Фото Pexels
Удаляем ржавчину
Для удаления небольших следов ржавчины не нужно бежать в магазин за специальным средством – пригодится обычное пиво. Хорошо замочите тряпку в жидкости и положите на пораженный участок: углекислота, содержащаяся в пиве, растворит ржавчину. Уже через час вы можете увидеть положительные результаты.
Укрепляем ногти
Пивная ванночка поможет и вашим ногтям: напиток хорошо укрепляет платину. Для этого необходимо подогреть небольшое количество жидкости и опустить руки в ванночку на 10 – 15 минут. Тем, у кого сухая кожа, рекомендуем добавить несколько капель растительного масла.
Мясной маринад
С помощью пива можно приготовить и вкусный шашлык. Оно сделает мясо мягким, сочным и придаст нужную вкусовую окраску. Для этого необходимо на несколько часов замариновать куски в пиве: для курицы выбирайте светлое пшеничное, для баранины лучше подойдет темное крепкое. Приправьте все специями по своему вкусу и наслаждайтесь.