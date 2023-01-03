Неожиданное желание перекусить становится для многих хорошим поводом порадовать себя дозой сладкого. Чем его можно заменить, рассказываем дальше.

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Что можно есть каждый день и не поправляться

К сожалению, немало закусок, которые мы можем наскоро найти в магазине, чтобы утолить чувство голода, не полезны. Они проходят немало уровней жесткой обработки, оставляя для нас только пустые калории и немало вреда. Искоренять привычку перекусов очень сложно, поэтому мы предлагаем заменить только ингредиенты вкусные и полезные одновременно. Эксперты по похудению рекомендуют обращаться к хрустящей закуске – орешкам.

Они будут безопасными, если вы хотите похудеть, имеют отличный вкус, широкое разнообразие и насыщены клетчаткой, говорит диетология и авторк книги "Рецепт выживания" Дана Эллис Ханнес. Она рекомендует всегда носить с собой миндаль, грецкие орехи или арахис. Всего 30 граммов орехов помогут быстро удовлетворить потребность перекусить, утолить голод и снизить тягу к еде. Это хороший способ контроля веса.

Это хорошая закуска, которая не прибавит веса, потому что она очень сытная. В орехах есть белок, клетчатка, очень здоровые жиры, и это может помочь вам предотвратить переедание калорий позже в течение дня, а также предотвратить колебания сахара в крови (что заставляет вас чувствовать голод, даже когда вы сыты),

– отмечает Дана Эллис Ханнес.



Прихватите с собой орехи / Фото Pexels

Помним и о невероятном количестве питательных веществ и пользе для организма, которую вы можете извлечь из потребления небольшой горсти орехов. Например, миндаль является отличным источником витамина Е, магния и клетчатки. В составе орехов много мононенасыщенных жиров, необходимых для здорового функционирования сердца и снижающих уровень холестерина.

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