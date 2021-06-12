Как избавиться от пассивной агрессии: упражнения от психологов

Пассивная агрессия − это косвенное проявление злости, негодования или раздражения. Как утверждают психологи, за ней всегда стоят потребности, которые не удовлетворили, страх открыто о них говорить или же мысль, что это плохо.
Однако рано или поздно агрессия, которую мы скрываем, вырвется наружу и причинит большой вред. Именно поэтому психологи рекомендуют от нее избавляться.
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Эти упражнения от экспертов психологического сервиса TreatField помогут вам справиться с пассивной агрессией.
Оцените злость
- Когда вас охватывает злость, сперва оцените по шкале от 0 до 10, насколько сильной она является.
- Затем определите свой максимум. К примеру, если злость доходит до 5-го уровня, нужно с этим что-то делать.
- Найдите свою злость с помощью мыслей
Наши эмоции очень тесно связаны с нашими мыслями. Чтобы понять, что руководит нами, когда мы испытываем сильную эмоцию, стоит спросить себя: "О чем я только что подумал?". Через мысль мы сможем выйти на это острое чувство и найти свою злость.
Подумайте о том, что управляет вашими сильными эмоциями / фото pexels
Выдвиньте 2 гипотезы
Рассмотрите 2 варианта развития событий. Этот пример поможет вам лучше понять, как это сделать.
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Гипотеза первая
Я честно говорю своему руководству, что меня не устраивает чрезмерная нагрузка. За это меня уволят или же начнут хуже ко мне относиться.
- Гипотеза вторая
Я буду вести себя привычно и выполнять свои задачи, но не максимально качественно. Тогда все будет хорошо и я буду дальше работать.
Хотя вторая гипотеза является более соблазнительной, однако психологи советуют все же попробовать воплотить в жизнь первый вариант. Очень часто, говорят они, при сравнении этих сценариев на практике человек может убедиться в том, что его ожидания не всегда соответствуют действительности.
Поймите, чего на самом деле хотите
Составьте таблицу из трех колонок, и впишите туда описание ситуаций, в которых вам указывали на пассивную агрессию. Например, вот так:
- Первая колонка
Вчера человек опоздал, и я пошутил по этому поводу. А он сказал мне, что ему это неприятно.
- Вторая колонка
Что мне было нужно от человека? Чтобы он перестал опаздывать и начал уважать моё время.
- Третья колонка
Как еще я мог сказать ему об этом? "Пожалуйста, не опаздывай в следующий раз, для меня важно начать работу вовремя".
Психологи говорят, что это упражнение может помочь лучше понять, чего на самом деле вы хотите, и какими словами нужно выражать своей потребности. И впоследствии появится понимание, что вы хотели, чтобы человек уважал ваше время, потому что своими опозданиями он лишь подтверждает ваше мнение, что ему это безразлично.