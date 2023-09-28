Не дарите эти 3 очень популярные цветка: они опасны для кошек

Если вы хотите удивить красивым букетом человека, у которого есть домашний любимец, вы должны подойти к выбору цветов крайне ответственно. Оказывается, некоторые очень распространенные сорта могут быть токсичными для кошек.

Осенью есть немало праздников, на которые уместно дарить цветы, и вы должны убедиться, что этот душистый подарок не навредит домашним любимцам получателя. О самых опасных цветах для кошек рассказала ветеринарка Тина Висмер.

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Лилии

Оказывается, многие виды лилии могут быть крайне токсичными для кошек, поэтому, хотя эти цветы и выглядят роскошно, лучше воздержаться от их покупки. Если ваш кот проглотит любую часть растения или даже пыльцу, это может вызвать почечную недостаточность.

Кошки также любят пить воду из ваз, и если в ней будут стоять лилии, это может даже привести к смерти домашнего питомца. Если вы подозреваете, что ваш кот мог контактировать с лилиями, немедленно обратитесь к ветеринару. Лучше не ждать, ведь скорейшее лечение может спасти вашего кота.

Тюльпан

Тюльпаны представляют собой очень популярные составляющие букетов, эти цветы очень часто дарят, но они также могут быть не лучшим выбором. Дело в том, что тюльпаны также принадлежат к семейству Лилейных и содержат опасные для кошек соединения.

Ядовитыми могут быть все части цветка, однако наиболее опасных элементов содержится в луковице тюльпанов, так что держите эту часть растения подальше от кошек. Отравление тюльпаном может сопровождаться слюнотечением, диареей и дрожью.



Тюльпаны опасные для кошек / Фото Pexels

Крокус осенний

Сейчас, осенью, этот цветок становится особенно популярным, поэтому остерегайтесь заносить его в свой дом, если в нем живет кошка. Крокусы также известны как луговой шафран, и они являются распространенным декоративным растением. Ядовита она не только для кошек, но и для собак и лошадей.