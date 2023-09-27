Есть просроченные продукты может быть опасно, но когда говорится о птице и мясе, этого точно следует избегать. И уменьшение вероятности пищевого отравления начинается с правильного выбора мяса в магазине.

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Сколько можно хранить курицу в холодильнике

Когда вы приобретаете сырую птицу, обязательно обратите внимание на то, чтобы мясо было упругим на ощупь и не имело внешних дефектов. Свежий ком должен иметь розовую мякоть с белым или желтым жиром. Если же курица уже выглядит бледной или серой, подумайте о других вариантах.

По данным FoodSafety.gov, вы можете хранить сырую курицу в вашем холодильнике не дольше 1 – 2 дней. Даже если на упаковке мяса указан срок годности, который намного длиннее указанного времени, стоит попробовать съесть курицу раньше.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Если вы покупаете сырую птицу в супермаркете, планируйте так, чтобы приготовить ее в тот же вечер или на следующий. Это касается и целой курицы, и разных ее частей – бедер, грудинки или голеней.



Сырую курицу нельзя долго хранить в холодильнике / Фото Pexels

Если же время истекло, а ваша курица начинает странно пахнуть, становится слизистой или меняет цвет на серый или зеленый, это значит, что она уже испортилась и ее следует выбросить.

Если же вы боитесь, что не успеете съесть курицу, заморозьте ее. Так срок годности мяса увеличится, и целая курица может храниться в морозильной камере до года.

А вот правила хранения вареной курицы несколько отличаются. По данным Министерства сельского хозяйства США, вареная курица может безопасно лежать в холодильнике до четырех дней.