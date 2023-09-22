Эти 3 совета помогут избавиться от мешков под глазами

Если каждое утро вы просыпаетесь с неприятными мешками под глазами, возможно, вам стоит несколько изменить распорядок дня и уход за лицом. Избавиться от мешков под глазами может быть гораздо легче, чем вы себе представляли.

Причин появления мешков под глазами может быть множество: от аллергии до хронической усталости. Также эти неприятные отеки на лице могут появиться из-за того, что вы очень часто находитесь на солнце или у вас проблемы с пигментацией. Советами, как избавиться от отеков, поделилась врач Дебра Салливан.

Интересно Как избавиться от зубной боли в домашних условиях: 9 действенных способов

Используйте чайные пакетики

Да, вы будете удивлены, однако чай можно использовать не только для того, чтобы его пить. Использованные пакетики можно использовать для того, чтобы улучшить состояние кожи.

Кофеин, который можно найти в чае, содержит мощные антиоксиданты, и может помочь усилить приток крови к коже. Кроме того, считается, что кофеин может оградить от ультрафиолетового излучения и замедляет процесс старения.

Самым полезным будет зеленый чай, поэтому лучше используйте его.



Чайные пакетики могут быть полезны / Фото Pexels

Сделайте холодные компрессы

Избавиться от неприятных кругов под глазами можно благодаря холодным компрессам, которые можно сделать из материалов, которые точно есть у вас дома. Приложите холод к припухлостям, и это поможет временно снизить их.

Для холодного компресса можно использовать охлажденные чайные ложки, холодный огурец, прохладную тряпку или пакет с замороженными овощами.

Но перед применением не забудьте обернуть компресс мягкой тканью, чтобы не переохладить кожу. Для того чтобы увидеть результат, достаточно приложить компресс всего на несколько минут.

Пейте больше воды

Вероятно, причина появления мешков под вашими глазами – недостаточная гидратация. На самом деле, почти половина людей во всем мире не пьет достаточно воды в течение дня.

Попытайтесь пить хотя бы 6 стаканов воды в день, и вы очень быстро заметите улучшение состояния вашей кожи.