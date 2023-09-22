Ці 3 поради допоможуть позбутися мішків під очима

Якщо кожного ранку ви прокидаєтеся з неприємними мішками під очима, можливо, вам варто дещо змінити свій розпорядок дня та догляд за обличчям. Позбутися мішків під очима може бути набагато легше, ніж ви собі уявляли.

Причин появи мішків під очима може бути безліч: від алергії до хронічної втоми. Також ці неприємні набряки на лиці можуть з'явитися через те, що ви дуже часто перебуваєте на сонці чи маєте проблеми з пігментацією. Порадами, як позбутися набряклостей, поділилася лікарка Дебра Салліван.

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Використайте чайні пакетики

Так, ви будете здивовані, проте чай можна використовувати не тільки для того, щоб його пити. Використані пакетики можна використати для того, щоб покращити стан вашої шкіри.

Кофеїн, що можна знайти у чаї, містить потужні антиоксиданти, тож може допомогти посилити приплив крові до шкіри. Окрім того, вважається, що кофеїн може захистити від ультрафіолетового випромінювання та уповільнює процес старіння.

Найкориснішим буде зелений чай, тож найкраще використовуйте його.



Чайні пакетики можуть бути корисними / Фото Pexels ​

Зробіть холодні компреси

Позбутися неприємних кіл під очима можна завдяки холодним компресам, які можна зробити з матеріалів, які точно є у вас вдома. Прикладіть холод до припухлостей, і це допоможе тимчасово зменшити їх.

Для холодного компресу ви можете використати охолоджені чайні ложки, холодний огірок, прохолодну ганчірку чи пакет з замороженими овочами.

Та перед застосуванням не забудьте обгорнути компрес м'якою тканиною, щоб не переохолодити шкіру. Для того, щоб побачити результат, достатньо прикласти компрес всього на кілька хвилин. ​

Пийте більше води

Ймовірно, причина появи мішків під вашими очима – недостатня гідратація. Насправді майже половина людей у всьому світі не п'є достатньо води протягом дня.

Спробуйте пити хоча би 6 склянок води на день, і ви дуже швидко помітите покращення стану вашої шкіри.