Кабачки: неожиданная польза и вред

Этот овощ не зря называют королем лета. Он подарит организму ряд питательных веществ, да еще и легкий в приготовлении.

Чтобы вы могли получить максимум питательных веществ, 24 канал рассказывает все, что следует знать о кабачках: в чем польза, кому лучше не есть и как выбрать.

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Что нужно знать о кабачках

Польза

Кабачки являются универсальным продуктом, ведь их можно есть на диете при проблемах с желудочно-кишечным трактом, заболеваниях печени, гипертонии или диабете. В этом овоще вы найдете калий, который необходим для работы сердечной мышцы.

Пользу благодаря сочетанию витамина В6 и магния почувствует нервная система. Еще кабачок является отличным мочегонным средством, обладает противоаллергическими и очищающими свойствами (достаточно съесть 200 граммов в день). В то же время регулярное употребление способствует лучшей работе суставов.



Ешьте кабачки / Фото Pexels

Этот зеленый овощ порадует низкой калорийностью (всего 24 килокалории на 100 граммов), содержанием кобальта и способностью выводить жидкости из организма. Пользу ощутит репродуктивная система как женщин, так и мужчин. Детям и беременным он тоже разрешен.

Вред

Противопоказаний в разы меньше, чем пользы. Из-за мочегонных свойств людям с болезнями почек лучше проконсультироваться перед употреблением кабачка. Овощи следует избегать при диарее, ведь клетчатка существенно усугубит ситуацию.

Как выбрать

Не нужно быть суперэкспертом, чтобы выбрать кабачок. Обратите внимание на форму (не должен быть извращенным), размер (до 20 сантиметров в длину), кожицу (гладкая и немного блестящая) и плодоножку (зеленая и свежая). Это описание вкусного и не перезрелого.