Действительно ли вредно носить бюстгальтер на косточках: ответ удивит

Многие женщины переходят на спортивные бра по многим причинам, но основные из них две: удобство и опасения относительно того, что лифчики на косточках могут навредить здоровью. Но так ли это?

Существует мнение о том, что постоянное ношение бюстгальтера на косточках может привести ко многим проблемам со здоровьем, в том числе и раку груди. Доктор медицинских наук Диана Аттай рассказала, соответствует ли это действительности.

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Как бюстгальтеры на косточках влияют на здоровье

Слухи о том, что существует связь между косточками у бра и раком молочной железы, начали распространяться еще десять лет назад. Теория заключалась в том, что косточки блокируют поток лимфатической жидкости, и именно поэтому токсины не вымываются должным образом и накапливаются в теле, а это в свою очередь приводит к раку.

Лимфатическая система состоит из лимфатических сосудов – похожих на кровеносные – лимфатической жидкости и лимфатических узлов. Лимфатическая жидкость циркулирует по лимфатическим сосудам и богата иммунной клеткой, известной как лимфоцит, которая важна для реакции организма на бактерии и вирусы,

– поделилась Диана Аттай.

Но может ли бюстгальтер даже с жесткими и тугими косточками на самом деле препятствовать прохождению жидкости в лимфатические узлы? Оказывается, нет. Дело в том, что лимфатическая жидкость продолжает циркулировать даже тогда, когда вы одеты в давящую на лимфатические каналы одежду.

На самом деле даже существуют исследования, показывающие, что ни один аспект ношения бюстгальтера (количество часов, размер чашки, наличие косточек и так далее) не связан с повышением риска рака.



Бюстгальтеры с косточками безопасны для здоровья / Фото Pexels

Но если вы занимаетесь грудным вскармливанием, вероятно, вы захотите заменить свой привычный лифчик на спортивный топ: эксперты по лактации считают, что косточки могут оказывать значительное давление на молочные протоки.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

В конце концов, такие бюстгальтеры могут уменьшить количество молока.