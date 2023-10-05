Чи справді шкідливо носити бюстгальтер на кісточках: відповідь здивує

Чимало жінок переходить на спортивні бра з багатьох причин, але основні з них дві: зручність та побоювання щодо того, що ліфчики на кісточках можуть нашкодити здоров'ю. Та чи справді це так?

Існує думка щодо того, що постійне носіння бюстгальтера на кісточках може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, зокрема і до раку грудей. Докторка медичних наук Діана Аттай розповіла, чи відповідає це дійсності.

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Як бюстгальтери на кісточках впливають на здоров'я

Чутки про те, що існує зв'язок між кісточками у бра та раком молочної залози, почали ширитися ще десятиліття тому. Теорія полягала у тому, що кісточки блокують потік лімфатичної рідини, і саме через це токсини не вимиваються належним чином і накопичуються у тілі, а це своєю чергою призводить до раку.

Лімфатична система складається з лімфатичних судин – схожих на кровоносні – лімфатичної рідини та лімфатичних вузлів. Лімфатична рідина циркулює по лімфатичних судинах і багата імунною клітиною, відомою як лімфоцит, яка важлива для реакції організму на бактерії та віруси,

– поділилася Діана Аттай.

Та чи може бюстгальтер навіть з жорсткими і тугими кісточками насправді перешкоджати проходженню рідини до лімфатичних вузлів? Виявляється, ні. Річ у тому, що лімфатична рідина продовжує циркулювати навіть тоді, коли ви одягнені в одяг, що тисне на лімфатичні канали.

Насправді навіть існують дослідження, які показують, що жоден аспект носіння бюстгальтера (кількість годин, розмір чашки, наявність кісточок тощо) не пов'язаний з підвищенням ризику раку.



Бюстгальтери з кісточками безпечні для здоров'я / Фото Pexels​

Та якщо ви займаєтеся грудним вигодовуванням, ймовірно, ви захочете замінити свій звичний ліфчик на спортивний топ: експерти з лактації вважають, що кісточки можуть чинити значний тиск на молочні протоки.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Зрештою такі бюстгальтери можуть зменшити кількість молока.