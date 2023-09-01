Вот как избавиться от простуды за сутки: это нужно знать

Если вы чувствуете первые симптомы простуды, вы можете преодолеть болезнь еще до того, как она по-настоящему начнется. Впрочем, для этого вам нужно не просто спрятаться под одеяло и выпить несколько таблеток.

Вы, вероятно, уже заметили, что если не заняться лечением простуды сразу, то даже такое привычное и несложное заболевание может растянуться на неделе и придать немало неприятностей. Особенно важно следить за своим самочувствием осенью, когда погода становится переменчивой и непредсказуемой.

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Примите горячий душ

Как только вы проснулись и почувствовали заложенный нос, слабость или головная боль, первое, что вам нужно сделать – это хорошо согреться и постоять под горячей водой. Бывает, что из-за простуды вам даже трудно подняться с постели, однако эксперты гарантируют, что мытье в теплой воде снимет немало неприятных симптомов болезни.

А пара и влажность помогают очистить носовые пазухи и избавиться от слизи, и тогда вы сможете легче дышать.

Выпейте сироп бузины

Вы могли и не подозревать о том, как полезным во время простуды может быть обычный сироп из бузины – он обладает противовирусными свойствами и помогает укрепить иммунную систему, поэтому станет прекрасным средством от кашля и вялости.

Принимайте по две чайные ложки сиропа трижды в день, и это поможет быстро снизить интенсивность и продолжительность простуды и гриппа. Впрочем, это средство может быть с профилактической мерой, если вы долго находились в контакте с больным человеком.

Ешьте яйца и пейте чай

Да, даже завтрак играет роль в том, как долго будет длиться ваша болезнь. Яйца прекрасно подойдут из-за того, что они являются идеальным источником белка, ведь содержат все девять незаменимых аминокислот. Исследования показывают, что белок повышает способность организма бороться с микробами и инфекциями.



Яйца полезны для борьбы с болезнями / Фото Pexels

А вот к привычному чаю следует добавить ложку меда и ломтик лимона. Мед облегчит кашель и покроет заднюю стенку горла, а лимон помогает бороться с простудой и повышает ваш иммунитет.

Пейте много воды

Наверное, вы не слишком думаете о воде, когда размышляете, как бы вылечиться от простуды всего за ночь. Но хорошая гидратация может быть ключом к здоровью, ведь повышенная температура делает ваш организм обезвоженным, и самое постоянное питье воды поможет восстановить необходимый баланс.

Кроме того, вода помогает организму вымывать слизь, которая накапливается в горле и носу. Так что если вы хотите очень быстро вылечиться, попробуйте выпить на две чашки воды больше, чем обычно.