Ось як позбутися застуди за добу: це потрібно знати

Якщо ви відчуваєте перші симптоми застуди, ви можете побороти хворобу ще до того, як вона по-справжньому почнеться. Втім, для цього вам потрібно не просто заховатися під ковдру та випити кілька пігулок.

Ви, певно, вже помітили, що якщо не зайнятися лікуванням застуди відразу, то навіть таке звичне і нескладне захворювання може розтягтися на тижні та додати чимало неприємностей. Особливо важливо слідкувати за своїм самопочуттям восени, коли погода стає мінливою та непередбачуваною.

Цікаво Який час найкращий для навчання: відповідь здивує

Прийміть гарячий душ

Щойно ви прокинулися і відчули закладений ніс, слабкість чи біль у голові, перше, що вам потрібно зробити – це добре зігрітися та постояти під гарячою водою. Буває, що через застуду вам навіть важко піднятися з ліжка, проте експерти гарантують, що миття у теплій воді зніме чимало неприємних симптомів хвороби.

А пара і вологість допомагають очистити носові пазухи та позбавитися слизу, і тоді ви зможете легше дихати.

Випийте сироп бузини

Ви могли й не підозрювати про те, яким корисним під час застуди може бути звичайний сироп з бузини – він має противірусні властивості та допомагає зміцнити імунну систему, тож точно стане чудовим засобом від кашлю та млявості.

Приймайте по дві чайні ложки сиропу тричі на день, і це допоможе швидко зменшити інтенсивність та тривалість застуди й грипу. Втім, цей засіб може бути з профілактичним заходом, якщо ви довго перебували у контакті з хворою людиною.

Їжте яйця та пийте чай

Так, навіть сніданок відіграє роль у тому, наскільки довго триватиме ваша хвороба. Яйця чудово підійдуть через те, що є ідеальним джерелом білка, адже містять усі дев'ять незамінних амінокислот. Дослідження показують, що саме білок підвищує здатність організму боротися з мікробами та інфекціями.



Яйця корисні для боротьби з хворобами / Фото Pexels​

А ось до звичного чаю варто додати ложку меду та скибку лимона. Мед полегшить кашель та покриє задню стінку горла, а лимон допомагає боротися з застудою та підвищує ваш імунітет.

Пийте багато води

Певно, ви не надто думаєте про воду, коли розмірковуєте, як би вилікуватися від застуди всього за ніч. Та хороша гідратація може бути ключем до здоров'я, адже підвищена температура робить ваш організм зневодненим, і саме постійне пиття води допоможе відновити необхідний баланс.

Окрім того, вода допомагає організму вимивати слиз, який накопичується у горлі та носі. Тож якщо ви хочете дуже швидко вилікуватися, спробуйте випити на дві чашки води більше, ніж робите зазвичай.