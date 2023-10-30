4 совета, которые помогут вам быстрее засыпать

Если каждый вечер вы крутитесь в постели и часами не можете погрузиться в сон, возможно, пора изменить некоторые ваши привычки и откорректировать график. Убедитесь, что вы правильно просыпаетесь и ведете себя в течение дня.

Многие люди страдают бессонницей, которая на самом деле может быть вызвана целым рядом различных факторов: генетика, возраст, распорядок дня, стресс и т.д. И некоторые трюки помогут вам засыпать быстрее и легче. О них рассказали доктор Каран Раджан и физиологиня сна Стефани Ромишевск.

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Просыпайтесь в одинаковое время

Вы можете подумать, что этот совет никак не связан с засыпанием ночью, однако это действительно одна из ключевых привычек, которую вам просто необходимо освоить. Даже если предыдущей ночью вы спали действительно плохо, вы пытаетесь просыпаться каждое утро в примерно одинаковое время.

Когда вы просыпаетесь и засыпаете снова, вы даете своему мозгу ложный сигнал о том, что вам нужны дополнительные часы сна, и это запутывает его. Часто люди думают, что лежание после пробуждения поможет им чувствовать себя лучше, но на самом деле вы только усугубляете инерцию сна и становитесь более вялыми.

Ложитесь спать в одно время

Часто у людей нет устойчивого графика сна и ложатся спать только тогда, когда чувствуют себя уставшими и сонными. Впрочем, если вы будете делать так, рано или поздно можете столкнуться с бессонницей – вам придется лежать часами, прежде чем вы сможете заснуть.

Впрочем, если вы будете засыпать в одно время, уже через несколько недель вы заметите, что сонливость становится все более предсказуемой.



График сна очень важен / Фото Pexels

Носите очки против солнца

Этот совет может быть полезен людям, которые работают ночью и вынуждены возвращаться домой уже утром. После бессонной ночи последнее, что вам нужно – это солнечный свет, ведь так ваш мозг подумает, что уже пора просыпаться.

Так что самое лучшее, что вы можете сделать – это носить противосолнцезащитные очки. когда вы возвращаетесь домой из ночной смены.

Надевайте маску для сна

Еще одна вероятная причина, по которой вы не можете заснуть – это лишний свет в вашей спальне. И вот как определить это – если ночью вы видите предметы вокруг себя, у вас слишком светло

Маска для сна может решить эту проблему, так что воспользуйтесь ею.