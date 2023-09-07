Вы делали это неправильно: вот как часто нужно стирать постель

Все люди регулярно стирают свою одежду и нижнее белье, однако некоторые забывают применить те же правила и для постельного белья. А его нужно стирать не только регулярно, но и чаще, чем вы могли думать.

Если вы даже не можете вспомнить, когда в последний раз стирали свое постельное белье, скорее всего, вам уже давно пора это сделать. Убедитесь, что ваши простыни чисты, ведь это серьезно влияет на здоровье.

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Как часто нужно стирать белье

Так что, если переходить сразу к сути: белье следует менять не реже, чем раз в неделю. Эксперт по уборке Кэролин Форте подчеркивает, что самый длинный срок, который вы можете спать на одном комплекте – это две недели.

Вы могли никогда не задумываться над этим, и постельное белье накапливает очень много вещей, которые вы не можете увидеть: мертвые клетки кожи, пылевые клещи и даже их фекалии. Не стоит забывать и о микробах, которые скапливаются на грязном постельном белье и могут вызвать немало болезней.

Кроме того, существуют дополнительные факторы риска, которые могут привести к тому, что вам придется чаще менять постель: вы позволяете домашним питомцам спать в постели, имеете аллергию на пыль или чрезмерно потеете.



Постель нужно регулярно стирать / Фото Pexels

А осенью важно помнить и о том, что во время простуд нужно часто менять постель, ведь из-за микробов, которые вы можете оставить на них, вы можете заразиться повторно от себя же.

Что произойдет, если не менять простыни

Возможно. вы недооцениваете время, которое вы проводите в постели. Впрочем, вот цифры: в среднем человек спит треть своей жизни, и при таких условиях было бы удивительно стирать белье раз в месяц.

Если вы будете оставлять простыни слишком долго, на них быстро накопится пот, шерсть домашних животных, жир из кожи и множество микробов. Кроме того, большой проблемой являются пылевые клещи.

Хотя сами по себе они не вредны для человека, эти клещи могут вызвать обострение аллергии или даже приступы астмы, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний.