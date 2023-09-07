Ви робили це неправильно: ось як часто потрібно прати постіль

Усі люди регулярно перуть свій одяг та нижню білизну, проте деякі забувають застосувати ті самі правила й щодо постільної білизни. А її потрібно прати не лише регулярно, але й частіше, ніж ви могли думати.

Якщо ви навіть не можете пригадати, коли саме востаннє прали свою постільну білизну, скоріш за все, вам вже давно пора це зробити. Переконайтеся, що ваші простирадла чисті, адже це серйозно впливає на здоров’я.

Цікаво Що станеться, якщо приймати душ під час грози: відповідь вразить

Як часто потрібно прати білизну

Отож, якщо переходити одразу до суті: білизну варто міняти не рідше, ніж раз на тиждень. Експертка з прибирання Керолін Форте наголошує, що найдовший термін, що ви можете спати на одному комплекті – це два тижні.

Ви могли ніколи не замислюватися над цим, та постільна білизна накопичує надзвичайно багато речей, які ви не можете побачити: мертві клітини шкіри, пилові кліщі та навіть їхні фекалії. Не варто забувати й про мікробів, які скупчуються на брудній постільній білизні та можуть спричинити немало хвороб.

Окрім того, існують додаткові фактори ризику, які можуть призвести до того, що вам доведеться частіше змінювати постіль: ви дозволяєте домашнім улюбленцям спати у ліжку, маєте алергію на пил чи надмірно потієте.



Постіль потрібно регулярно прати / Фото Pexels

А восени важливо пам’ятати й про те, що під час застуд потрібно часто змінювати постіль, адже через мікроби, що ви можете залишити на них, ви можете заразитися повторно від себе ж.

Що станеться, якщо не міняти простирадла

Можливо. ви недооцінюєте час, який ви проводите у ліжку. Втім, ось цифри: в середньому людина спить третину свого життя, і за таких умов було би справді дивно прати білизну раз на місяць.

Якщо ви залишатимете простирадла надто довго, на них швидко накопичиться піт, шерсть домашніх тварин, жир зі шкіри та величезна кількість мікробів. Окрім того, великою проблемою є пилові кліщі.

Хоча самі собою вони не шкідливі для людини, ці кліщі можуть викликати загострення алергії чи навіть напади астми, як повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань.