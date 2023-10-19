Почистить замшевую обувь несложно: вот как не повредить ткань

Если в вашем гардеробе есть пара замшевых башмачков, вы точно не раз задавались вопросом, а как правильно их чистить. И чтобы сделать это правильно и не повредить обувь, вам нужно знать несколько трюков.

Замшевая обувь достаточно теплая и комфортная, но и пачкается этот бархатный ворс очень быстро. И для того, чтобы поддерживать ботиночки в приличном виде, вам придется их время от времени чистить. О том, как это правильно делать, рассказала эксперт Джессика Беннет.

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Как почистить замшевую обувь

Наверное, вы уже знаете, что замша очень легко вредится от воды, так что вы не можете положить такую обувь в стиральную машину или просто замочить в мыльной воде.

Для чистки вам понадобятся:

щетка для замши или старая зубная щетка;

резинка из замшевой резины;

пилочка для ногтей;

белый уксус;

салфетка из микрофибры.

Прежде чем начинать чистку замшевой обуви, вы должны убедиться, что она полностью чиста. Если вы будете пытаться обработать пятна тогда, когда ботинки еще влажные, грязь может только глубже проникнуть в материал и это усложнит для вас дальнейшее его удаление.

Вы можете использовать бумажные полотенца или мягкую ткань для того, чтобы удалить как можно больше влаги перед тем, как дать обуви высохнуть на поверхности.

Также помните о том, что вы не должны использовать фен, оставлять ботинки под прямыми солнечными лучами или другими источниками тепла. Это может сократить время высыхания, но также и повредит замшу.

После того, как ваша обувь высохнет, используйте сухую щетку для замши или старую зубную щетку, чтобы удалить всю сыпучую грязь и ее частицы. Обратите внимание на узор и направление ворса и проводите щеткой в ту же сторону, чтобы не испортить его.

Затем возьмите губку и потрите ею ткань, чтобы удалить все небольшие следы. Если вам кажется, что этот способ не работает, вы можете перейти к другому методу – использование пилочки для ногтей.



Замшу нельзя мочить водой / Фото Pexels

Впрочем, если вы не хотите повредить материал, не проходите его по ткани слишком сильно и нажимайте лишь слегка. Для устранения стойких пятен на ботинках вам может понадобиться белый уксус – замочите в нем салфетку из микрофибры и осторожно потрите пятно. Увлажняйте, но не промачивайте поверхность.

Использование уксуса может временно изменить цвет замши, пока она еще влажная, однако, когда обувь высохнет, цвет должен вернуться к исходному. После того, как замша высохнет, убедитесь, что пятно исчезло, а при необходимости повторите процедуру с уксусом.