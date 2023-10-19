Почистити замшеве взуття нескладно: ось як не пошкодити тканину

Якщо у вашому гардеробі є пара замшевих черевичків, ви точно не раз задавалися питанням, а як ж правильно їх чистити. І щоб зробити це правильно та не пошкодити взуття, вам потрібно знати кілька трюків.

Замшеве взуття досить тепле та комфортне, але і брудниться цей оксамитовий ворс дуже швидко. І для того, щоб підтримувати черевички у пристойному вигляді, вам доведеться їх час від часу чистити. Про те, як це правильно робити, розповіла експертка Джессіка Беннет.

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Як почистити замшеве взуття

Певно, ви вже знаєте, що замша дуже легко шкодиться від води, тож ви не можете покласти таке взуття до пральної машини чи просто замочити у мильній воді.

Тож для чищення вам знадобляться:

щітка для замші або стара зубна щітка;

гумка із замшевої гуми;

пилка для нігтів;

білий оцет;

серветка з мікрофібри.

Перш ніж починати чищення замшевого взуття, ви повинні переконатися, що воно повністю чисте. Якщо ви намагатиметеся обробити плями тоді, коли черевики ще вологі, бруд може тільки глибше проникнути у матеріал і це ускладнить для вас його подальше видалення.

Ви можете використати паперові рушники чи м'яку тканину для того, щоб видалити якомога більше вологи перед тим, як дати взуттю висохнути на поверхні.

Також пам'ятайте про те, що ви не повинні використовувати фен, залишати черевики під прямими сонячними променями чи іншими джерелами тепла. Це може скоротити час висихання, але також і пошкодить замшу.

Після того, як ваше взуття висохне, скористайтеся сухою щіткою для замші чи старою зубною щіткою, щоб видалити увесь сипучий бруд та його частинки. Зверніть увагу на візерунок та напрямок ворсу та проводьте щіткою у той-таки бік, щоб не зіпсувати його.

Після цього візьміть губку та потріть нею тканину, щоб видалити усі невеликі сліди. Якщо вам здається, що цей спосіб не працює, ви можете перейти до іншого методу – використання пилочки для нігтів.



Замшу не можна мочити водою / Фото Pexels

Втім, якщо ви не хочете пошкодити матеріал, не проходьтеся нею по тканині надто сильно та натискайте лише злегка. Для усунення стійких плям на черевиках вам може знадобитися білий оцет – замочіть у ньому серветку з мікрофібри та обережно потріть нею пляму. Зволожуйте, але не промочуйте поверхню.

Використання оцту може тимчасово змінити колір замші, поки вона ще волога, проте коли взуття висохне, колір має повернутися до початкового. Після того, як замша висохне, переконайтеся, що пляма зникла, а за потреби повторіть процедуру з оцтом.