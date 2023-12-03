5 лучших советов для похудения после 40 лет

Терять вес в старшем возрасте не так легко, как в молодости. Это происходит из-за некоторых изменений в организме, но это не значит, что после 40 лет похудеть невозможно. Всего несколько советов могут помочь вам.

Первая проблема, мешающая вам быстро терять вес в старшем возрасте – это саркопения, то есть естественная потеря мышечной ткани с возрастом. А потому, что мышцы сжигают больше калорий, чем жир, вы не худеете так быстро, как вам хотелось бы. И диетолог Брайерли Хортон поделилась несколькими советами, которые помогут вам поскорее терять вес.

Интересно Эти здоровые жиры можно есть каждый день: названы 5 продуктов

Определите, сколько калорий вам нужно

Для того, чтобы худеть, вам нужно есть меньше калорий, чем вы успеваете сжечь за день, но знаете ли вы, сколько это действительно калорий? Также вам нужно учитывать, что потребность в калориях меняется с возрастом, поэтому в 20 – 30 лет вам нужно больше калорий, чем в 40.

Когда вы определяете, сколько калорий вам стоит потреблять каждый день, следует учесть, ведете ли вы активный или сидячий образ жизни. Умеренно активный образ жизни означает, что вы проходите от 3 до 6 километров каждый день, или выполняете физические упражнения, эквивалентные этому.

Ешьте больше белка

Когда вы пытаетесь похудеть, ключевой для вас должна стать пища, насыщенная белком – в частности из-за того, что это питательное вещество достаточно сытное. Потребление белка принесет вам больше энергии, чем жиры или углеводы, и поможет избежать перекусов позже.

Сократите количество углеводов

Еще один важный совет, который вам точно следует соблюдать – это соблюдение диеты с низким уровнем углеводов в ней. Именно это поможет наиболее эффективно бороться с повышением веса.

Низкое количество быстрых углеводов в рационе также помогает балансировать гормоны в организме – эстроген, прогестерон и тестостерон, а также инсулин.



Углеводы не очень полезны для похудения / Фото Pexels

Сдерживайте стресс

Конечно, избегать стресса почти невозможно, однако если вы сможете уменьшить количество раздражителей, это поможет вам воздержаться от набора веса и облегчит процесс похудения.

Дело в том, что когда вы находитесь в состоянии стресса, в организме повышается уровень кортизола, что также влияет и на уровень сахара в крови, и это может способствовать увеличению веса.

Создайте новый график физических упражнений

В 40 лет спорт – это не только хобби или увлечения, но и показатель здоровья и отличный способ поддерживать вес. Лучше всего для похудения подойдут силовые упражнения, йога и упражнения с отягощением – это не только позволит увеличить мышечную массу, но поможет компенсировать потерю плотности костей.