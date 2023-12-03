5 найкращих порад для схуднення після 40 років

Втрачати вагу в старшому віці не так легко, як у молодості. Це відбувається через деякі зміни у організмі, та це не означає, що після 40 років схуднути неможливо. Всього кілька порад можуть вам допомогти.

Перша проблема, що заважає вам швидко втрачати вагу у старшому віці – це саркопенія, тобто природна втрата м'язової тканини з віком. А через те, що м'язи спалюють більше калорій, ніж жир, ви не худнете так швидко, як вам хотілося би. Та дієтологиня Браєрлі Хортон поділилася кількома порадами, які допоможуть вам швидше втрачати вагу.

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Визначте, скільки калорій вам потрібно

Для того, щоб худнути, вам потрібно їсти менше калорій, ніж ви встигаєте спалити за день, але чи знаєте ви, скільки це насправді калорій? Також вам потрібно враховувати те, що потреба у калоріях змінюється з віком, тож у 20 – 30 років вам потрібно більше калорій, ніж у 40.

Коли ви визначаєте, скільки калорій вам варто споживати щодня, варто врахувати, чи ви ведете активний чи сидячий спосіб життя. Помірно активний спосіб життя означає, що ви проходите від 3 до 6 кілометрів кожного дня, або ж виконуєте фізичні вправи, які еквівалентні цьому.

Їжте більше білка

Коли ви намагаєтеся схуднути, ключовою для вас має стати їжа, насичена білком – зокрема через те, що ця поживна речовина є досить ситною. Споживання білка принесе вам більше енергії, ніж жири чи вуглеводи, а також допоможе уникнути перекусів пізніше.

Скоротіть кількість вуглеводів

Ще одна важлива порада, якої вам точно варто дотримуватися – це дотримання дієти із низьким рівнем вуглеводів у ній. Саме це допоможе найбільш ефективно боротися із підвищенням ваги.

Низька кількість швидких вуглеводів у раціоні також допомагає балансувати гормони в організмі – а саме естроген, прогестерон та тестостерон, а також інсулін.



Вуглеводи не дуже корисні для схуднення / Фото Pexels

Стримуйте стрес

Звісно, уникати стресу повністю майже неможливо, проте якщо ви зможете зменшити кількість подразників, це допоможе вам утриматися від набору ваги та полегшить процес схуднення.

Річ у тому, що коли ви перебуваєте у стані стресу, у організмі підвищується рівень кортизолу, а це також впливає і на рівень цукру в крові, і це може сприяти збільшенню ваги.

Створіть новий графік фізичних вправ

У 40 років спорт – це не лише хобі чи захоплення, а також показник здоров'я та чудовий спосіб підтримувати вагу. Найкраще для схуднення підійдуть силові вправи, йога та вправи з обтяженням – це не тільки дозволить збільшити м'язову масу, але й допоможе компенсувати втрату щільності кісток.