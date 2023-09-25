Картофель – это корнеплод, который точно должен быть в доме, ведь он очень сытный, полезный и может стать ингредиентом многих блюд. Но чтобы он не испортился со временем, вы должны хранить его правильно.

Преимуществ у картофеля есть немало, и одно из самых больших – это его небольшая стоимость и огромное количество способов приготовления. Вы можете варить этот овощ, жарить, запекать и жарить. Как правильно хранить корнеплод, рассказала диетология Джерлин Джонс.

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Обеспечьте надлежащий поток воздуха

Если вы приобретаете картофель уже расфасованным в мешках, в вашем полиэтиленовом пакете должны быть отверстия для воздуха. Если вы продолжаете хранить картофель в этом пакете, убедитесь, что он не связан слишком крепко.

Также вы можете переложить картофель в картонный ящик, сетчатый мешок или бумажный пакет. Убедитесь, что контейнер хорошо проветривается. Дело в том, что картофель выделяет углекислый газ и воду в виде пара, так что без вентиляции ваш пакет станет влажным со временем.



Хранить картофель нельзя в герметичном пакете / Фото Pexels

Держите дальше от влаги

Если вы не хотите выращивать картофель, а хотите его сохранить свежим, держите его как можно дальше от темной и влажной среды. Так что если ваш картофель лежит под раковиной, самое время его переложить в другое место.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Вместо этого лучше храните картофель подальше от солнечных лучей и влаги. Лучше всего для этого подойдет кладовая и подвал. Не следует хранить картофель также на холодильнике или рядом с плитой – эти приборы выделяют тепло и испортят картофель.

Кроме того, ни за что не кладите картофель в холодильник – из-за низкой температуры крахмал из овоща превращается в сахар.

Держите его отдельно от фруктов

Конечно, это достаточно очевидное правило, но не следует хранить яблоки и картофель вместе. Эти два продукта могут производить газ этилен, который может испортить и яблоки, и картофель.