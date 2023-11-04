Вот как быстро избавиться от мигрени: проверенные способы

Головные боли бывают разными, и если вы часто чувствуете мигрени, то это весомый повод обратиться за помощью к специалисту. Но есть некоторые методы, которые могут облегчить боль почти сразу.

Необычные перепады погоды могут вызвать головные боли, как и десятки других факторов. Хорошая новость: вам не нужно это терпеть, ведь мигрень можно легко ослабить, даже не пользуясь таблетками. О том, как это сделать, рассказала доктор медицинских наук Дженнифер Робинсон.

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Холодный компресс

Если вы страдаете от мигрени, вам точно следует воспользоваться холодным компрессом на лбу. Для этого используйте кубики льда, завернутые в полотенце или пакет и замороженными овощами и т.д. Помочь может даже холодный душ, но с ним следует быть осторожными, чтобы не заболеть впоследствии.

Держите этот компресс на голове в течение 15 минут, а затем сделайте перерыв на то же время. При необходимости повторите процедуру.

Используйте грелку или горячий компресс

Да, от головной боли может помочь не только холод, но и тепло. Если ваша мигрень появилась от напряжения, попробуйте положить грелку на шею или затылок. Также вы можете прижать тёплую ткань непосредственно к тому месту головы, где вы чувствуете дискомфорт.

Уменьшите давление на кожу головы

В некоторых случаях острая головная боль может появиться по внешним причинам – например, неудачно подобранная прическа или шляпа, повязки на голове или даже слишком тесные очки.

Снимите все аксессуары с головы, распустите волосы и убедитесь, что ничего постороннего не отягощает вашу голову.



Голова может болеть из-за неудавшейся прически / Фото Pexels

Приглушите свет

К мигрени может привести очень яркое освещение в комнате или даже свет от экрана телефона или компьютера. Отложите в сторону все гаджеты и приглушите свет в комнате. Если вам нужно выйти на улицу, не забудьте надеть противосолнцезащитные очки.

Если проблема регулярная, не забудьте также добавить на компьютер экран с антибликом и использовать дома люминесцентные лампы дневного света.

Не жуйте

Если вы привыкли часто жевать жевательную резинку, это может не только навредить вашей челюсти, но и привести к головной боли. Если у вас болит голова, избегайте хрустящей и липкой пищи, а также делите свои продукты на небольшие кусочки.

Если вы часто скрипите зубами во сне, стоит обратиться к стоматологу и подумать о приобретении капы – это может обуздать утреннюю головную боль.