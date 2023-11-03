Вам может показаться, что все моются очень тщательно и регулярно, но наука показывает, что это не совсем так. И в некоторых частях тела могут накапливаться микробы, грязь и даже образовываться грибок. О местах, которые часто забывают мыть, рассказал доктор Кейт Крендалл.

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За ушами

Микробы особенно охотно накапливаются на тех частях тела, где есть складки – например, за ушами, в складках жира и т.д. Это может раздражать кожу, ведь там скапливается не только грязь, но и ее омертвевшие клетки.

Накопление кожного мусора может стать воспалительным заболеванием кожи, известным как "себорейный дерматит". Это кожный аналог перхоти на коже головы,

– рассказала дерматолог Стейси Талл.

Это заболевание может привести к образованию белой или желтой корочки на коже головы и за ушами. Эти воспаленные участки могут чесаться и шелушиться, а также в них накапливаются бактерии и начинаются инфекции.

Если не мыть этот участок регулярно, кожа в области за ушами становится чувствительной и может развиться экзема. Особенно важно не пропускать мойку за ушами, если у вас есть пирсинг, иначе на нем может появиться инфекция.

Между пальцами ног

Да, во время мытья в душе немалая часть воды и мыльной пены стекает по вашим ногам, прежде чем попасть в канализацию, однако это точно нельзя считать достаточным очищением.

Поскольку кожа между пальцами ног не производит столько жира, сколько другие участки тела, последствия немывания здесь несколько иные,

– рассказала доктор Талл.



Мыть ноги нужно обязательно / Фото Pexels

Между пальцами ног обычно скапливаются мертвые клетки, грязь и пот. Кроме того, пропуск мойки этого участка может привести к тому, что у вас разовьется грибковая инфекция кожи, и ноги начнут зудеть и шелушиться, а на коже появятся сыпи или трещины.

Внутри пупка

Пупок – это именно тот участок тела, который многие забывают регулярно очищать. Но он обычно влажный и содержит немало складок кожи, что делает его буквально идеальной средой для появления инфекций и микробов.

Этот участок может стать чрезвычайно раздраженным, инфицированным, воспаленным, красным, зудящим, опрелым и даже образовать струп или желтую корочку, – поделилась доктор медицинских наук Лаура Перди.

Чистить пупок нужно по крайней мере раз в два дня, но лучше делать это каждый день. Обычно для этого не требуется никакого особого мыла, и если у вас есть экзема или чувствительная кожа, вам может понадобиться средство, подходящее для ее типа.