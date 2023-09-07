Вот как избавиться от плодовых мушек в доме: быстрый и надежный способ

Плодовые мушки могут быть назойливыми и не только раздражать, но и портить ваши продукты. К счастью, избавиться от этих вредителей проще, чем вы могли подумать.

Вы можете избавиться от плодовых мушек даже в случае, если вы не хотите покупать специальные ловушки в магазине. Существует несколько простых способов, для которых вам понадобятся только вещи, точно есть в вашем хозяйстве.

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Как избавиться от плодовых мушек.

Прежде всего вы должны понять, какие именно продукты в вашем доме привлекают плодовых мушек. Скорее всего, это спелые или гнилые фрукты, а также продукты брожения, например пиво, вино или ликеры. Об этом сообщают специалисты по вредителям Orkin.

Кроме того, немало мушек можно найти возле мусорных баков, ведь там много испорченной пищи. Кроме того, плодовые мушки очень быстро размножаются, поэтому их почти невозможно контролировать. Лучшее, что вы можете сделать, так это предотвратить их появление.



Мушек привлекают фрукты и мусор / Фото Pexels

Для этого вам нужно соблюдать следующие профилактические меры:

выбрасывать перезрелые продукты;

хранить фрукты и овощи в холодильнике;

мойте все фрукты и овощи, чтобы удалить яйца и личинки насекомых;

регулярно выносите мусор;

убирайте все разлитые вещества.

Впрочем, если мушки все же появились на вашей кухне, не беда, вы можете легко избавиться от них. Для этого вам понадобится уксус и пищевая пластиковая пленка.

Сладкий яблочный уксус может стать одной из наиболее эффективных ловушек для мушек, ведь эти насекомые не могут противостоять запаху вещества. Для того, чтобы избавиться от мошек раньше, разложите несколько таких ловушек по всему дому, и вы очень быстро заметите результат.

Но если вы обнаружите, что мушки в вашем доме невосприимчивы к ловушкам из пленки, попробуйте добавить к уксу несколько капель жидкого мыла и оставьте емкость со смесью открытой. Мыло снизит поверхностное натяжение уксуса, поэтому мушки начнут быстро утопать в нем.