Ось як позбутися плодових мушок у домі: швидкий і надійний спосіб

Плодові мушки можуть бути настирливими та не тільки дратувати, але й псувати ваші продукти. На щастя, позбутися цих шкідників простіше, ніж ви могли подумати.

Ви можете здихатися плодових мушок навіть у випадку, якщо ви не хочете купувати спеціальні пастки у магазині. Існує кілька простих способів, для яких вам знадобляться тільки речі, які точно є у вашому господарстві.

Цікаво Що станеться, якщо приймати душ під час грози: відповідь вразить

Як позбутися плодових мушок

Перш за все ви маєте зрозуміти, які саме продукти у вашій оселі приваблюють плодових мушок. Скоріш за все, це стиглі чи гнилі фрукти, а також продукти бродіння, наприклад, пиво, вино чи лікери. Про це повідомляють спеціалісти зі шкідників з Orkin.

Окрім того, чимало мушок можна знайти біля сміттєвих баків, адже там є чимало зіпсованої їжі. Окрім того, плодові мушки надзвичайно швидко розмножуються, тож їх майже неможливо контролювати. Найкраще, що ви можете зробити, так це запобігти їхній появі.



Мушок приваблюють фрукти та сміття / Фото Pexels​

Для цього вам потрібно дотримуватися таких профілактичних заходів:

викидати перезрілі продукти;

зберігати фрукти й овочі у холодильнику;

мийте усі фрукти та овочі, щоб видалити яйця та личинки комах;

регулярно виносьте сміття;

прибирайте усі розлиті речовини.

Втім, якщо мушки все ж з'явилися на вашій кухні, не біда, ви можете легко позбутися їх. Для цього вам знадобиться оцет та пластикова харчова плівка.

Солодкий яблучний оцет може стати однією з найбільш ефективних пасток для мушок, адже ці комахи не можуть протистояти запаху речовини. Для того, щоб позбутися мошок раніше, розкладіть кілька таких пасток по всій оселі, і ви дуже швидко помітите результат.

Та якщо ви виявите, що мушки у вашому помешканні несприйнятливі до пасток з плівки, спробуйте додати до оцту кілька крапель рідкого мила та залиште місткість з сумішшю відкритою. Мило знизить поверхневий натяг оцту, тому мушки почнуть швидко тонути в ньому.