Избавиться от плохого запаха от обуви легко: вот что нужно делать

Плохой запах обуви может стать проблемой и испортить день. Особенно часто думать о вони от обуви приходится в летнюю жару. Однако сделать ваши туфли снова свежими їне так уж и сложно

Если ваша обувь начала пахнуть, это не значит, что вы должны прекратить ее носить или вообще выбросить ее. И скорее всего проблема даже не в ваших ногах. Сделать туфли более свежими и ароматными проще, чем вы могли подумать.

Интересно Эта простая привычка поможет быстро похудеть и улучшить сон.

Заморозьте обувь

Да, вам не послышалось. Может показаться, что поместить туфли в морозильную камеру рядом с зеленым горошком – довольно странная идея, однако это точно поможет избавиться от неприятного запаха. Впрочем, не забудьте предварительно поместить туфли или кроссовки в полиэтиленовый пакет, чтобы действительно не испортить пищу.

Если вы оставите обувь в морозилке на ночь, размножающиеся в темных и теплых местах бактерии исчезнут, и это не позволит запаху распространяться. Кроме того, прохладная обувь поутру пойдет на пользу вашим ногам, особенно если на улице жарко.

Стирайте туфли

Конечно, далеко не всю обувь можно просто поместить в стиральную машинку, но парусиновая и тканевая обувь вполне подходит для этой процедуры. Кроме того, вы можете без проблем стирать резиновую и пластиковую обувь – например, шлепанцы.

Но если вы не уверены, подходит ли для вашей обуви машинная стирка, обязательно прочтите инструкции на этикетке. Не забудьте и о том, что в регулярной стирке нуждаются и стельки. Впрочем, не используйте слишком горячую воду, это может привести к уменьшению размера обуви.



Обувь нужно стирать / Фото Pexels

Кроме того, горячая вода может повредить клей – лучше используйте длительный теплый цикл стирки и полоскания.

Наполните обувь

Бактерии, которые и вызывают неприятный запах в ваших туфлях, кедах или кроссовках, любят не только тепло, но и влагу, и пот с ваших ног прекрасно ее обеспечивает. Чтобы избавиться от лишней воды в обуви, попробуйте на ночь наполнить его кошачьим туалетом или обычными газетами.

Проветривайте обувь

Вы будете удивлены, но даже обычное проветривание кроссовок может совершить чудеса с их запахом. Откройте окно и поставьте обувь снаружи на подоконник или прямо рядом с окном. Ультрафиолетовое излучение солнца поможет убить бактерии.

Если же вы любите носить одну и ту же обувь каждый день, подумайте о приобретении еще одной пары, чтобы стирать каждую пару по крайней мере несколько раз в неделю.

Всегда сушите обувь

Если накануне вы попали в дождь, не забудьте сразу после возвращения тщательно просушить свою обувь. Большинство людей переживают о влажных рубашках и штанах, и так забывают высушить кроссовки, а именно это может стать разрушительным для вашей обуви.

Влага может вызвать появление плесени, которая воняет и точно испортит вашу обувь.