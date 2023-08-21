Вы могли и не подозревать, однако небольшая разминка по утрам может принести вам огромное количество пользы. Прежде всего, это поможет продуктивно начать день и сохранить энергию до позднего вечера.

Интересно Полезно знать: сколько овощей и фруктов можно есть в день

Чем полезна утренняя зарядка

Если вы еще сомневаетесь, стоит ли подниматься с кровати немного раньше, чтобы позаниматься спортом, обратите внимание на то, что эта привычка может легко улучшить ваше настроение. Во время тренировок организм выделяет гормон серотонин, и именно он заставляет мозг испытывать счастье, а это влияет на ваше настроение.

Кроме того, во время зарядки вы будете производить и другие гормоны: эндорфины, дофамин и норадреналин, и все эти соединения отвечают за улучшение вашего самочувствия.

Если же вы страдаете бессонницей в течение определенного времени, здесь тоже на пользу придет утренняя гимнастика. Ученые убеждены, что люди, которые занимаются на беговой дорожке ранним утром, имеют больше шансов спать дольше и крепче.

Здоровье – самое ценное, что есть у человека! Поэтому заботиться о нем нужно тщательно, уделяя особое внимание очищению организма от токсинов. Лимфомиозот проверенный помощник в детоксикации организма. Препарат улучшает отток лимфы, выводит токсины из всех органов и тканей, оказывает дезинтоксикационное действие. Все, чтобы вы чувствовали себя и выглядели здорово!

Полезными занятия спортом именно утром будут для тех людей, которые хотят похудеть. Если вы будете заниматься натощак, это может помочь быстрее сжечь жир и достичь стройной фигуры. Эксперименты показали, что люди, занимающиеся спортом до обеда, теряют больше веса, чем тренирующиеся вечером.



Утренняя зарядка помогает похудеть / Фото Pexels

Оказывается, утренняя зарядка полезна к тому же для профилактики диабета. Если вы будете заниматься перед завтраком, вы существенно снизите риски получить это заболевание. Утренные занятия спортом повышают чувствительность к инсулину, что положительно влияет на уровень сахара в крови.

Попытаться тренироваться рано утром нужно и людям, страдающим повышенным артериальным давлением. Если вы займетесь до обеда, это поможет снизить кровяное давление на 10%.