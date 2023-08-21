Вы могли и не подозревать, однако небольшая разминка по утрам может принести вам огромное количество пользы. Прежде всего, это поможет продуктивно начать день и сохранить энергию до позднего вечера.
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Чем полезна утренняя зарядка
Если вы еще сомневаетесь, стоит ли подниматься с кровати немного раньше, чтобы позаниматься спортом, обратите внимание на то, что эта привычка может легко улучшить ваше настроение. Во время тренировок организм выделяет гормон серотонин, и именно он заставляет мозг испытывать счастье, а это влияет на ваше настроение.
Кроме того, во время зарядки вы будете производить и другие гормоны: эндорфины, дофамин и норадреналин, и все эти соединения отвечают за улучшение вашего самочувствия.
Если же вы страдаете бессонницей в течение определенного времени, здесь тоже на пользу придет утренняя гимнастика. Ученые убеждены, что люди, которые занимаются на беговой дорожке ранним утром, имеют больше шансов спать дольше и крепче.
Полезными занятия спортом именно утром будут для тех людей, которые хотят похудеть. Если вы будете заниматься натощак, это может помочь быстрее сжечь жир и достичь стройной фигуры. Эксперименты показали, что люди, занимающиеся спортом до обеда, теряют больше веса, чем тренирующиеся вечером.
Утренняя зарядка помогает похудеть / Фото Pexels
Оказывается, утренняя зарядка полезна к тому же для профилактики диабета. Если вы будете заниматься перед завтраком, вы существенно снизите риски получить это заболевание. Утренные занятия спортом повышают чувствительность к инсулину, что положительно влияет на уровень сахара в крови.
Попытаться тренироваться рано утром нужно и людям, страдающим повышенным артериальным давлением. Если вы займетесь до обеда, это поможет снизить кровяное давление на 10%.