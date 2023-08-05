Вот как избавиться от стресса: просто ешьте больше этих продуктов

Стресс может быть не только неприятным, но и крайне опасным для здоровья. Длительное напряжение может привести к бессоннице, снижению работоспособности и серьезным заболеваниям.

Вы и не подозреваете, насколько сильно то, что вы едите, влияет на ваш мозг. Оказывается, продукты на тарелке могут не только помочь привести тело в форму, но и поднять настроение и унять стресс.

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Что поможет уменьшить стресс

Конечно, к длительному стрессу нельзя относиться легкомысленно, так что не медлите с лечением и обратитесь к врачу. Впрочем, некоторые колебания настроения и напряжения можно ослабить, добавив в свой ежедневный рацион некоторые полезные продукты.

Диета, богатая растениями, может изменить химические процессы в мозге таким образом, что ваше настроение станет более равномерным.

– рассказал доктор Нил Барнард.

Часто стресс связан с признаками воспаления в мозге, а растения богаты противовоспалительными соединениями, которые могут устранить или уменьшить их. Если вы добавите к диете больше продуктов растительного происхождения и сократите потребление мяса или вообще откажетесь от него, вы можете улучшить свой кишечный микробиом.

Именно он посылает сигналы непосредственно в мозг, и так вы можете улучшить свое настроение. Впрочем, влияние растений на мозг нельзя сравнивать с действием лекарств.



Растительная диета поможет улучшить настроение / Фото Pexels

Но добавление растений в рацион поможет похудеть и даже справиться с тревогой.

Чтобы избежать большого количества стресса, попробуйте добавить в свой рацион больше клетчатки. Одно из исследований показало, что люди, потребляющие больше этого соединения, менее подвержены депрессии. Также для хорошего самочувствия очень важен растительный белок. Всего одна порция белка по утрам поможет поддерживать стабильное настроение в течение дня.

Попытайтесь добавить к вашему завтраку соевое молоко, овощные сосиски, нут, тофу или хумус, и вы очень быстро заметите изменения в своем здоровье. Также положительное влияние могут оказать спаржа, шпинат, брокколи, чечевица и фасоль, ведь эти продукты богаты фолиевой кислотой.