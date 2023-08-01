Бессонница может вызвать многие факторы, и ни одно домашнее средство не позволит полностью его вылечить, однако некоторые напитки способны ускорить засыпание.

Интересно Эти повседневные привычки портят ваши ногти

Что нужно пить перед сном

Первый напиток, который найдется у вас дома и поможет вам хорошо отдохнуть – травяной чай. В частности, попробуйте пить перед сном чай из ромашки или валерианы, и вы очень быстро заметите положительный эффект.

Кроме того, употребление чая имеет еще одно преимущество – если вы будете пить его каждый вечер, это может подсказывать вашему телу и разуму, что пора спать. Одна из важнейших частей гигиены сна – последовательный подход к отдыху.

Следующий напиток, способствующий лучшему сну, несколько неожиданный, но невероятно действенный – терпкий вишневый сок. Одно из исследований, в котором участвовали люди старше 50 лет, показало, что употребление сока перед сном помогло получить дополнительные 84 минуты сна в течение двух недель.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel. Препараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Такой эффект вишневый сок дает из-за имеющихся в вишне химических веществ – они увеличивают количество триптофана, аминокислоты, необходимое для выработки серотонина.



Вишневый сок может улучшить сон / Фото Pexels

Если же вы не хотите пить соки, попробуйте добавить в свой рацион латте с куркумой – этот сладкий напиток снимает воспаление и помогает быстрее уснуть. Для этого напитка следует использовать растительное молоко, оно лучше подойдет для употребления перед сном.

Его нужно подогреть с чайной ложкой куркумы, хорошо перемешать и подсластить медом.

Все эти напитки, конечно, помогут вам отдохнуть лучше, однако не стоит забывать и о главном компоненте хорошего сна – употреблении воды в течение дня. Исследования показали, что люди, не пьющие достаточно воды, имеют худший сон и отдыхают меньше.

Чтобы пить больше воды днем, попробуйте добавлять к ней фрукты, например, лимоны или лаймы, носить с собой бутылку вод или выпивать по стакану во время каждого приема пищи.