Вот 6 домашних средств против сухого кашля: рекомендации врача

Если вас начинает мучить сухой кашель, боли в горле и другие симптомы могут быть невыносимыми. К счастью, избавиться от них достаточно просто, и для этого вам понадобятся только те вещи, которые уже есть в вашем доме.

Сухой кашель может начаться по многим причинам: хронические заболевания, сезонная простуда или даже обычная аллергия. Но в любом случае лечение кашля не следует откладывать. Поэтому несколько природных средств могут снизить симптомы и боль.

Интересно Пейте эти напитки во время простуды: она исчезнет мгновенно

Леденцы для горла

Основная причина, по которой сухой кашель настолько неприятен – без слизи ваши бронхи берут на себя основную тяжесть. Но, к счастью, леденцы для горла могут принести вам чуть ли не мгновенное облегчение.

Пастилки для горла могут облегчить раздраженное горло, вызывающее сухой кашель. Когда вы сосете леденец для горла, он растворяется, высвобождая лекарства, чтобы успокоить ваше горло,

– поделилась врач Эми Майерс.

Используйте увлажнитель воздуха

Возможно, у вас острый сухой кашель из-за того, что помещение, в котором вы находитесь, недостаточно увлажнено. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте воспользоваться увлажнителем воздуха – это поможет облегчить кашель во время сна и увеличить влажность в горле.

Добавляйте мед к напиткам

Конечно, вы уже знаете, что теплые напитки могут помочь во время простуды и кашля. Но для того, чтобы сделать их еще более эффективными, вы можете попытаться добавить в свой чай или горячую воду мед, и тогда вы точно почувствуете облегчение.

"Мед может уменьшить воспаление (и иногда помогает с выделением слизи), поскольку он обладает противовоспалительными свойствами", – рассказала доктор медицинских наук Майерс.



Мед очень полезен при простуде / Фото Pexels

Добавляйте лимон

Еще один способ быстрее поправиться и облегчить боль в горле – добавить в чай не только мед, но и лимон.

Медовая вода – это просто вода с растворенным в ней медом. Иногда добавляют лимон, особенно когда люди используют его для лечения боли в горле, укрепления иммунитета или для придания вкусу.

– рассказала врач Келли Джонс.

Полощите горло

Основная проблема во время сухого кашля – воспаление и раздражение горла, и ее достаточно легко устранить с помощью полоскания. Исследования доказали, что эта процедура может убрать жжение в горле и облегчить боль.

Особенно полезным может быть полоскание соленой водой – оно мгновенно уберет дискомфорт и уменьшит боль.

Добавляйте в рацион тимьян

Тимьян – это еще одно натуральное вещество, которое может уменьшить воспаление в горле. Несмотря на то, что ученым еще нужны дополнительные исследования, известно, что чабрец может не только уменьшить симптомы кашля, но и снизить его интенсивность.