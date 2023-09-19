Во время болезни вам, вероятно, не раз приходилось слышать такой совет: "пейте больше жидкости". И она действительно полезна, ведь тогда, когда вы пытаетесь поправиться, вашему телу нужно гораздо большее увлажнение.

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Чай без кофеина

Если вы думаете о том, что стоит пить во время простуды, чай станет идеальным вариантом. Тепло поможет успокоить боль в горле и снять заложенность носа. Также чай может быть полезен и в случае, если вы страдаете расстройствами желудка.

Кроме того, если вы добавите к вашему напитку имбирь или лимон, вы можете улучшить работу своей иммунной системы. Подумайте и о том, чтобы добавить к напитку немного меда – это поможет с кашлем и нормализует сон.

Вода с лимоном

Воду с лимоном вы можете пить и горячей, и холодной – в обоих случаях она увлажнит ваш организм и ослабит удушье и заложенность носа.

Лимон также имеет высокое содержание витамина С, поэтому простуда может быть немного короче, если вы употребляете его регулярно,

– поделилась доктор медицинских наук Нехо Патак.

Суп

Супы и бульоны могут не только увлажнить ваш организм, но и дать вам необходимые калории, чтобы продолжать бороться с болезнью. Они могут быть особенно полезны тогда, когда вы не испытываете сильного аппетита из-за заболевания, ведь их легко пить, однако они остаются крайне питательными.



Суп очень полезен для выздоровления / Фото pexels

Напитки, которых следует избегать

Кроме полезных напитков, которые могут сократить продолжительность вашей болезни, есть и такие, которые могут повредить только во время выздоровления. Итак, если вы болеете, попробуйте пить меньше кофе, ведь он может обезвоживать организм.

Фруктовые соки тоже не будут полезны, ведь в них содержится очень много сахара. А цитрусовые соки, в частности, апельсиновый, грейпфрутовый и лимонный, могут усилить боль в горле.

Попробуйте также пить меньше алкоголя – он обезвоживает и может усугубить некоторые симптомы болезни, а именно тошноту, головные боли и боль в теле.