Ось 6 домашніх засобів проти сухого кашлю: рекомендації лікаря

Якщо вас починає мучити сухий кашель, біль у горлі та інші симптоми можуть бути нестерпними. На щастя, позбутися їх досить просто, і для цього вам знадобляться тільки ті речі, які вже є у вашій оселі.

Сухий кашель може початися з багатьох причин: хронічні захворювання, сезонна застуда чи навіть звичайна алергія. Та у будь-якому випадку лікування кашлю не варто відкладати. Тож кілька природних засобів можуть зменшити симптоми та біль.

Цікаво Пийте ці напої під час застуди: вона зникне миттєво

Льодяники для горла

Основна причина, через яку сухий кашель настільки неприємний – без слизу ваші бронхи беруть на себе основний тягар. Та, на щастя, льодяники для горла можуть принести вам чи не миттєве полегшення.

Пастилки для горла можуть полегшити роздратоване горло, яке спричиняє сухий кашель. Коли ви смокчете льодяник для горла, він розчиняється, вивільняючи ліки, щоб заспокоїти ваше горло,

– поділилася лікарка Емі Майерс.

Використайте зволожувач повітря

Можливо, ви маєте гострий сухий кашель через те, що приміщення, у якому ви перебуваєте, недостатньо зволожене. Для того, щоб виправити ситуацію, спробуйте скористатися зволожувачем повітря – це допоможе полегшити кашель під час сну та збільшити вологість у горлі.

Додавайте мед до напоїв

Звісно, ви вже знаєте про те, що теплі напої можуть допомогти під час застуди та кашлю. Та для того, щоб зробити їх ще більш ефективними, ви можете спробувати додати до свого чаю чи гарячої води мед, і тоді ви точно відчуєте полегшення.

"Мед може зменшити запалення (і іноді допомагає з виділенням слизу), оскільки він має протизапальні властивості", – розповіла докторка медичних наук Майерс.



Мед дуже корисний при застуді / Фото Pexels

Додавайте лимон

Ще один спосіб швидше видужати та полегшити біль у горлі – додати до чаю не тільки мед, але й лимон.

Медова вода — це просто вода з розчиненим у ній медом. Іноді додають лимон, особливо коли люди використовують його для лікування болю в горлі, зміцнення імунітету або для додання смаку,

– розповіла лікарка Келлі Джонс.

Полощіть горло

Основна проблема під час сухого кашлю – запалення та роздратування горла, і її досить легко усунути за допомогою полоскання. Дослідження довели, що ця процедура може прибрати печіння у горлі та полегшити біль.

Особливо корисним може бути полоскання солоною водою – воно миттєво прибере дискомфорт та зменшить біль.

Додавайте до раціону чебрець

Чебрець – це ще одна натуральна речовина, що може зменшити запалення у горлі. Попри те, що науковцям ще потрібні додаткові дослідження, наразі відомо, що чебрець може не тільки зменшити симптоми кашлю, але й знизити його інтенсивність.