Вот 5 способов уменьшить счет за электроэнергию: это нужно знать

Если ежемесячно вам приходится платить достаточно много денег за электроэнергию, вероятно, вы можете использовать ее гораздо экономнее. И сделать это достаточно просто, если знать всего несколько трюков.

Использовать меньше электроэнергии можно не только благодаря ограничению пользования бытовыми приборами, но и благодаря своевременным ремонтам и аудитам электричества в доме. Убедитесь, что все электрические приборы и розетки в квартире исправны. А как можно сэкономить на счетах на электричество, рассказала эксперт по экономной жизни. Эрин Хаффстетлер.

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Держите холодильник наполненным

Конечно, вам уже приходилось слышать, что для использования меньшего количества энергии холодильник нужно держать закрытым. Но если вы хотите сэкономить деньги, лучше заполнить морозильную камеру и холодильник продуктами, ведь еда будет действовать как изоляция и сократит количество времени, которое холодильник должен работать, чтобы поддерживать низкую температуру.

Выключайте электронику и бытовую технику

Вы, вероятно, никогда не задумывались о том, сколько электричества используют ваши телевизор, компьютер, ноутбук и зарядное устройство, когда они остаются в розетках. Даже когда вы не пользуетесь ими, они продолжают потреблять электричество, хоть и в меньшем количестве.

Для того чтобы экономить свет, попробуйте выключать все приборы из розеток на ночь, а не оставлять их в режиме ожидания все время.

Защитите дом от солнца

Этот совет особенно полезен летом. Для того чтобы меньше использовать кондиционер, вы можете установить жалюзи и шторы на солнечную сторону вашего дома, и тогда солнце будет меньше проникать внутрь, поэтому оно будет медленнее нагреваться.

Еще один способ снизить количество тепла – приклеить на окно тонированную пленку.

Перейдите на светодиодное освещение

Светодиодные лампы не только долговечны, но и потребляют на 90% меньше энергии, чем обычные лампы накаливания. Сначала замените те лампы, которые вы используете в своем доме чаще всего, а остальные смените после того, как они выгорят.



Лампы в доме нужно заменить современными / Фото Pexels

Полностью загружайте стиральную машину

Если у вас есть привычка стирать в стиральной машинке всего несколько вещей, которые вам срочно нужны – самое время от нее избавиться, ведь именно она мешает вам экономить на электричестве. Среди бытовых приборов именно посудомоечная и стиральная машины потребляют больше энергии.

Еще один способ сэкономить на стирке – используйте более низкую температуру. До 90% электроэнергии, используемой машиной, идут на нагрев воды для стирки.