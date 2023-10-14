Ось 5 способів зменшити рахунок за електроенергію: це потрібно знати

Якщо щомісяця вам доводиться платити досить багато грошей за електроенергію, ймовірно, ви можете використовувати її набагато економніше. І зробити це досить просто, якщо знати всього кілька трюків.

Використовувати менше електроенергії можна не тільки завдяки обмеженню користування побутовими приладами, але й завдяки вчасним ремонтам та аудитам електрики у оселі. Переконайтеся, що всі електричні прилади та розетки у вашій квартирі справні. А як можна зекономити на рахунках на електрику, розповіла експертка з ощадливого життя Ерін Хаффстетлер.

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Тримайте холодильник наповненим

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що для використання меншої кількості енергії холодильник потрібно тримати закритим. Та якщо ви хочете заощадити гроші, краще заповнити морозильну камеру та холодильник продуктами, адже їжа діятиме як ізоляція та скоротить кількість часу, який холодильник повинен працювати, щоб підтримувати низьку температуру.

Вимикайте електроніку та побутову техніку

Ви, певно, ніколи не замислювалися над тим, скільки електрики використовують ваші телевізор, комп'ютер, ноутбук і зарядний пристрій, коли вони залишаються у розетках. Навіть коли ви не користуєтеся ними, вони продовжують споживати електрику, хоч і в меншій кількості.

Тож для того, щоб економити світло, спробуйте вимикати усі прилади з розеток на ніч, а не залишати їх у режимі очікування весь час.

Захистіть помешкання від сонця

Ця порада особливо корисна влітку. Для того, щоб менше використовувати кондиціонер, ви можете встановити жалюзі та штори на сонячну сторону вашого помешкання, і тоді сонце менше проникатиме всередину, тож воно повільніше нагріватиметься.

Ще один спосіб зменшити кількість тепла – приклеїти на вікно тоновану плівку.

Перейдіть на світлодіодне освітлення

Світлодіодні лампи не тільки більш довговічні, але й споживають на 90% менше енергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Спершу замініть ті лампи, які ви використовуєте у своєму домі найчастіше, а решту змініть після того, як вони вигорять.



Лампи у помешканні потрібно замінити на сучасні / Фото Pexels

Повністю завантажуйте пральну машину

Якщо у вас є звичка прати у пральній машинці всього кілька речей, які вам терміново потрібні – саме час її позбутися, адже саме вона заважає вам економити на електриці. Серед побутових приладів саме посудомийна та пральна машини споживають чи не найбільше енергії.

Ще один спосіб заощадити на пранні – використовуйте нижчу температуру. До 90% електроенергії, що використовує машина, йдуть на нагрівання води для прання.