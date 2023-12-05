Упражнения для похудения в животе: можно делать, не вставая со стула

Пресс очень важен для похудения, особенно в области живота. Но большинство упражнений требует от вас подъема или опускания на пол. Впрочем, вы можете нагружать мышцы живота даже не отрываясь от своего кресла.

Если вы не опытный спортсмен, но все еще хотите подтянуть свой пресс, вы можете прибегнуть к выполнению некоторых упражнений, для которых не требуется дополнительных усилий, кроме самого желания заниматься. Вы можете делать эти упражнения даже во время вашей работы! Полезными и удобными тренировками поделилась тренер Кэролайн Джастер.

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Содержание живота

Это упражнение достаточно простое и классическое – с его помощью вы учитесь задействовать и удерживать мышцы живота в течение определенного времени. Представьте это как перевернутую планку, которая нацелена на каждую мышцу вашего тела.

Для этого вам нужно втянуть живот и максимально напрячь мышцы пресса и стараться подольше удерживать такое положение. Если вы уже стали опытными в этом упражнении, вы можете усложнить задачу для себя и выполнять ее с поднятыми руками и ногами.

Марш ногами

Это комбинированное движение, направленное на нижнюю часть тела и пресс, поможет также укрепить мышцы бедер, которые могут стать одновременно напряженными и слабыми, если вы проводите большую часть своего дня сидя.

Для выполнения упражнения вам нужно сесть на край стула и согнуть колени, а поставить стопы на пол. Руки положите на перила стула и немного отклонитесь назад.



Упражнения для ног очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Затем растяните ноги в стороны от тела, а затем соберите их обратно. Впоследствии подтяните колени к груди – вы можете поднимать обе ноги одновременно или поочередно.

Сделайте 10 – 15 повторений упражнения или выполняйте его в течение 20 – 30 секунд.

Наклон вперед

Это упражнение – это разновидность стандартных скручиваний на полу, но вы можете выполнять его и сидя. Нацелена она прежде всего на прямые мышцы живота. Но если сгибание позвоночника вызывает у вас дискомфорт в пояснице, вам следует пропустить это упражнение.

Для ее выполнения сядьте на край стула, а ноги согните в коленях, поставив ступни на пол. Руки скрестите на груди и старайтесь наклоняться вперед, округляя спину и подтягивая грудь до колен.

Сгибайтесь так сильно, как у вас получится, а затем вернитесь в вертикальное положение. Повторяйте это упражнение по 10 – 15 раз.